Quien tiene en casa un gato también tiene un arenero. Y no sirve cualquiera: debe ser un aseo limpio, accesible cuando lo necesite y tranquilo para que pueda llevar a cabo sus rutinas con la normalidad. De hecho, que esté ubicado en el lugar perfecto (¡y siempre lejos de su comedero!) es fundamental para que lo utilice; pero, si somos francos, no todos tenemos el rincón en casa adecuado para ellos... ¡ni para nosotros! No nos encanta que esté en un lugar visible, por muchas veces que lo limpiemos al día, pero, al final, toca adaptarse o... ¡apostar por uno de los muebles para esconder el arenero más bonitos de Amazon!

Aunque no es el único que se puede comprar en el catálogo de Amazon, sí que nos parece uno de los más funcionales por tres motivos. El primero, por la apertura que tiene para que nuestro gato entre a su arenero, lo suficientemente grande para deslizarse, pero respetando su intimidad; la segunda, por las dos puertas delanteras que nos permiten acceder al cajón para limpiarlo y cambiar la arena; y tres, porque al tener un diseño tipo zaguán, la parte superior es ideal para sentarse o para instalar un colchón en el que nuestra mascota pueda tumbarse cómodamente.

El diseño ha sido otro de los motivos por los que nos hemos decantado por el armario para ocultar el arenero de Yaheetech. Fabricado en madera de pino de alta calidad, resistente al óxido y a la corrosión, pero lacado en blanco, tiene las dimensiones adecuadas para encajar en cualquier habitación de la casa (76x51x52 centímetros) y, además, su peso (menos de 16 kilos) nos permite moverlo en caso de necesidad. Una apuesta bonita y elegante que no exige gran esfuerzo a la hora de montarlo o desmontarlo.

Además, no hay que preocuparse por el hecho de que sea cerrado y pueda generar mal olor. Este mueble cuenta con siete agujeros en la parte trasera que ayudan a ventilar el arenero para evitar que pueda ser una zona insalubre. Del mismo modo, cabe destacar que está ligeramente elevado por cuatro patas que nos ayudan a limpiar bien por debajo en caso de que se escape alguna piedrecita.

Eso sí, antes de probarlo es recomendable averiguar si nuestro gato va a sentirse cómo usando un arenero en un espacio cerrado y, relativamente, oscuro, ya que cada animal tiene sus costumbres (¡como pasa con las personas!). Y, teniendo en cuenta la inversión que hay que hacer para conseguirlo, ¡mejor asegurarse para acertar al 100% con la compra!

