Dónde ver a Manuel Carrasco si no hemos conseguido entradas de pista para su concierto del Santiago Bernabéu

Será el primero en hacerlo desde la reforma del Santiago Bernabéu y, tras el furor desatado, parece que no tendrá problemas en ocupar el aforo para 70.000 personas concebido en el nuevo estadio. Hablamos del último concierto de la gira La última flecha de Manuel Carrasco, el único que dará el artista español en 2024 (se celebrará el 29 de junio) y que pondrá el broche de oro a un tour con el que ya ha vendido más de 300.000 entradas en 30 fechas. Un encuentro muy especial con sus fans con el que celebra 20 años de carrera y éxitos que seguro preceden a otros tantos sobre el escenario.

Un único concierto en 2024 y un concierto que será único. Mi ultima flecha…



29/06/2024 Estadio Santiago Bernabeu ❤️‍🔥🏹#TouCorazonYFlecha #SantiagoBernabeu #laultimaflecha pic.twitter.com/deSj7tx5xG — Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) July 12, 2023

Con la cita en la casa del Real Madrid cerca del sold out, el andaluz puede volver a lograr la proeza que ya vivió en el Estado de La Cartuja en Sevilla en 2022, donde se convirtió en el solista nacional con más público asistente a un concierto, con más de 74.000 personas coreando su nombre y cantando Qué bonito es querer, Ya no o Mujer de las mil batallas entre otros temas que han marcado su trayectoria. Sin embargo, también habrá quienes no esperen hasta el 2024 para disfrutar del directo del artista que ya ha vendido más de 300.00 entradas en sus 30 fechas cerradas, algunas de las cuáles todavía tienen localidades disponibles que podemos adquirir en la web de El Corte Inglés.

Dónde comprar entradas para ver a Manuel Carrasco

Aunque son muchos los fans que esperarán para ver a Carrasco en su fin de gira en el Santiago Bernabéu, lo cierto es que las entradas en pista (incluida la zona V.I.P. del front stage) ya se han agotado y, tras el revuelo de la primera jornada de venta, no parece que las localidades restantes vayan a tardar en seguir el mismo camino. No obstante, y aunque este último concierto sea el encuentro más esperado entre sus seguidores, no es el único del que se puede disfrutar de este artista andaluz. De hecho, en El Corte Inglés se pueden comprar entradas para próximas fechas en diferentes ciudades españolas.

Así, el viernes 28 de julio, la gira La última flecha recala en Avilés, Asturias, con entradas que parten desde los 44 euros y ascienden hasta los 71,50 en el front stage, todas las zonas con localidades aún disponibles. Tan solo 15 días después, Manuel Carrasco se encontrará con su público de Palafrugell, en Gerona, el 14 de agosto, pero esta vez el precio del acceso es superior: los espacios disponibles ascienden de los 105 a los 165 euros.

Otra de las fechas que está disponible en El Corte Inglés para comprar entradas para el concierto de Manuel Carrasco es el 9 de septiembre, en Palma. En esta ocasión, hay tiques desde 52 euros en pista que ascienden a los 150 si escogemos el palco premium. Y, con el encuentro en Sotogrande, en Cádiz, con un precio desde 48 euros hasta 110, ponemos fin a los pases que se pueden comprar (por el momento) desde El Corte Inglés.

No obstante, no es la última fecha en la que actuará el artista, ya que el 21 de octubre recalará con su gira en el Palau San Jordi de Barcelona (¡con pista y algunos sectores ya agotados!) para despedirse de 2023 y prepararse para el gran encuentro que tendrá con sus seguidores en el Santiago Bernabéu.

