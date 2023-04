Limpiar nuestro hogar es una tarea que, por mucho que intentemos postergar, termina siendo inevitable. Pero, desde que tenemos un robot aspirador (mejor con base de autovaciado para no tener que limpiarlo tras cada ciclo) hemos conseguido dejar un suelo impecable en menos tiempo. Estos dispositivos, que trabajan de forma autónoma, aspiran, pasan la mopa y hasta friegan por nosotros. Sin embargo, hay ciertas zonas para las que merece la pena contar con una escoba vertical, como el modelo Conga RockStar Agile Twice Max, de Cecotec que hemos encontrado por 100 euros en El Corte Inglés.

Este gadget de limpieza ha ido ganando posiciones en nuestro batallón de limpieza, ya que, aunque no trabajan de forma independiente, consiguen buenos resultados en rincones y en áreas donde el robot aspirador no llega. Además, hay modelos que incluyen cabezales intercambiables para una limpieza completa, tapicerías incluidas. Estos accesorios no son la única ventaja que encontramos en este tipo de dispositivos: su autonomía, su diseño sin cables y la capacidad de su depósito (que nos permita realizar una limpieza completa sin vaciarlo) son otras de las características que exigimos en ellos.

Ante estas expectativas, cabe esperar que el modelo destacado de Cecotec no disponga de todas ellas, dado el precio, puesto que estamos acostumbrados a encontrar en el mercado propuestas completas, pero que requieren de una mayor inversión. Sin embargo, la RockStar Agile Twice Max ofrece todo ello por solo 99 euros por lo que es una oportunidad única para conseguir una escoba vertical muy ligera de las que tanto hemos oído hablar.

Este modelo incluye cabezales intercambiables para una mayor eficacia. El Corte Inglés

Pese a su escasa inversión de menos de 100 euros, este modelo incluye todas las prestaciones de uno de alta gama. Por un lado, incluye un doble cepillo para optimizar el tiempo de limpieza y recoger toda la suciedad de forma ágil en una sola pasada. A esto también contribuye su cabezal 360 Dual Brush que permite hacer movimientos laterales y circulares para lograr los mejores resultados. Su escaso peso, de 1 kilo cuando la usamos de mano y de 1,6 cuando la empleamos en vertical, no disminuye su potencia de 200 watios y 20 kPa de succión. Gracias a ello, recoge incluso las partículas más pequeñas. Su autonomía de 45 minutos nos permite limpiar una superficie de 85 metros cuadrados de una sola pasada. El último de los puntos que nos animan a decantarnos por este modelo es su accesorio 2 en 1, apto para tapicerías y para el colchón.

