Con este medidor láser a distancia no necesitarás más cintas métricas en casa

Quién no se ha desesperado midiendo algo en casa con una cinta métrica. Las de tela que se usan en costura no se pueden agarrar y las metálicas si se sueltan son incómodas porque se recogen rápidamente o se doblan. Por eso, los medidores láser son la mejor herramienta para medir distancias de forma exacta y cómoda. Estos pueden servirte incluso para calcular la superficie de una habitación en metros cuadrados o, incluso, su volumen. Además, con estos dispositivos no tienes que preocuparte por la longitud, ya que pueden medir entre cinco y 50 metros fácilmente. Así que, en cuanto pruebes la forma cómoda de medir en el hogar cuando tengas que hacer alguna reforma, seguro, no querrás volver a las cintas métricas tradicionales.

Pero, ¿cómo utilizarlos? La respuesta es más fácil de lo que crees. Para tomar las medidas correctamente solo tendrás que colocar el medidor láser completamente nivelado en horizontal o vertical. No tendrás problemas para nivelarlo porque la mayoría poseen burbujas o vías que indican cuándo están a nivel. Una vez conectado, solo tienes que elegir la función que necesitas: metro lineal, área o volumen.

Sin embargo, que sean más eficaces y cómodos los medidores láser no quiere decir que tengas que gastarte mucho dinero. Hay ejemplos muy económicos si sabes dónde buscar, por ejemplo, en Amazon. Como este que puede medir distancias de hasta 50 metros, tiene dos niveles de burbuja para nivelar el medidor de manera más precisa, varias unidades de medida, pantalla LCD y casi 18.000 opiniones positivas que lo avalan.

Puede incluso guardar los datos de tus mediciones. Amazon

Todo lo que necesites medir está garantizado: distancia, longitud, área, volumen, Pitágoras, máximo, mínimo, suma y resta. Y, aunque es profesional, es muy fácil de utilizar en casa por principiantes. Por otro lado, su robusta carcasa tiene un grado de protección IP54 (resistente a salpicaduras y polvo) para que lo puedas utilizar en zonas húmedas o en obras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.