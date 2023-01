Las cajas de herramientas son un básico de los hogares, puesto que, aunque para las obras grandes y las instalaciones más específicas nos pongamos en contacto con profesionales que disponen de todo el material y la experiencia necesaria, siempre tendremos alguna pequeña reparación que hacer en casa y que podemos solucionar nosotros fácilmente. Así, algunos tornillos, un martillo y una llave inglesa son algunos de los indispensables, a pesar de que cada vez son más las soluciones para casa que no requieren de realizar agujeros ni de herramientas para su instalación.

Los cuadros, por ejemplo, son unos de los elementos en los que más se prescinde de herramientas para colgarlos, puesto que existen alternativas que no requieren agujeros para instalarse. Sin embargo, todavía confiamos más en la sujeción de una escarpia, sobre todo dependiendo del peso de lo que queramos colocar en la pared. Los muebles también requieren de artículos de los que no podemos prescindir, desde tornillos hasta martillos que nos ayudan a acoplar las diferentes piezas. Y es que, aunque el montaje fácil está a la orden del día, no nos libramos de tener que invertir tiempo en esta tarea.

Pero podemos agilizarla sin contamos con las mejores herramientas, como un atornillador eléctrico que ejerza la presión necesaria por nosotros. El de Bosch es uno de los favoritos de los usuarios, como demuestran las casi 20.000 valoraciones que acumula en Amazon, donde los hemos encontrado rebajado entre otras ofertas de la marca. Este modelo tiene un precio habitual de 48 euros, pero hoy puedes conseguir por menos de 40.

El atornillador eléctrico de Bosch. Amazon

Este modelo de Bosch con más de 19.000 valoraciones es una de las herramientas favoritas de los usuarios del gigante de las compras online, contando, además, con la etiqueta Opción Amazon que asegura que es un artículo con una alta puntuación y un buen precio disponible para su envío inmediato. Más allá de la buena acogida que tiene este atornillador, sus prestaciones técnicas son las responsables de su éxito: un diseño manejable y compacto, gran potencia (3,6 V/1,5 Ah), sistema de iluminación incorporado para tener buena visibilidad en todos los proyectos y un peso mínimo (340 gramos).

Herramientas Bosch, ¡con descuento

Aunque el atornillador ha sido la herramienta que más nos ha gustado, tanto por su relación calidad precio como por la funcionalidad que tiene en todos los hogares, no es la única propuesta de Bosch que se puede encontrar estos días de rebajas en Amazon. Desde fresadoras con un 30% de descuento hasta el clásico taladro universal con cajas de brocas intercambiables incluida, son muchas las opciones que pueden conseguirse con hasta un 45%, como ocurre con la grapadora eléctrica. Eso sí, estas ofertas solo están disponibles las próximas horas, así que, ¡no las dejes escapar!

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.