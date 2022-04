Cómo evitar las rayas en el parqué sin gastar mucho dinero (¡y una solución extra cuando ya las tenemos!)

Aunque, a veces, intentes poner cuidado, ¡acaban apareciendo! Hablamos de esas rayas en el parqué, producto de arrastrar muebles, del roce de la goma de las zapatillas, las uñitas de nuestras mascotas al jugar por el pasillo... Situaciones (casi) inevitables que empeoran la calidad y el aspecto de nuestros suelos y que con limpiezas habituales no suelen desaparecer. De hecho, es uno de los casos en los que la defensa es el mejor ataque, pues quitar las marcas y arañazos es materia para profesionales, pero evitarlas está al alcance de todos... ¡si sabes cómo!

Desde 20deCompras nos hemos propuesto averiguarlo para que por poco dinero puedas ponerle remedio y asegurar, sin importar el paso del tiempo, el estado de tus suelos, ya sean de parqué o baldosas. Para ello, hemos echado mano del catálogo de Amazon, donde raro es no dar con una solución al alcance de todos los bolsillos. ¿Nuestras propuestas? Estas alfombrillas de diferentes tamaños y con diferentes usos con las que las rayas serán cosa del pasado.

Soluciones que vas a querer

- Alfombrilla transparente antideslizante. Este modelo se coloca, como si fuera una alfombra, debajo de sillas o muebles que puedan rayar o desgastar el suelo. Es perfecto para situarse en suelos duros (parqué, baldosas de cerámica...) y es antideslizante para proporcionar estabilidad al objeto situado encima. Además, es muy sencilla de limpiar.

Este modelo se coloca a modo de alfombra. Amazon

- Protectores de plástico. Estas piezas se colocan en las patas de las sillas o muebles con pies y, además de proteger la superficie de arañazos y rozaduras, evitan el ruido cuando los desplazamos. Son aptos para patas de entre 12 y 16 mm de diámetro. Este pack incluye 40 piezas transparentes hechas de silicona.

Este 'pack' incluye 40 piezas transparentes. Amazon

- Almohadillas de fieltro. Una de sus caras tiene una superficie adhesiva para las patas de los muebles de diversos materiales (madera, baldosa, metal, vidrio...), mientras que la otra es de fieltro. Esta última es la que toca el suelo y la que evita los arañazos. Este pack incluye un total de 215 almohadillas con distintos tamaños y formas para dar respuesta a todas las necesidades de nuestro hogar (20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 30 x 30 mm y lo mismo de diámetro).

Esta almohadillas tienen una cara adhesiva para adherirse a los muebles. Amazon

Y si ya hay arañazo...

Si no hemos sido precavidos y no hemos puesto algunas de estas soluciones antes de que se produzca el arañazo, ¡que no cunda el pánico! También hay una opción para tratar las marcas de los muebles y sillas. Este juego de reparación incluye ocho rotuladores de retoque y ocho ceras de diferentes tonos para adaptarse al de nuestro suelo. También incorpora un sacapuntas para las ceras. Ambos elementos nos ayudarán a perfilar y a rellenar las grietas.

Estas pinturas te ayudarán a reparar los arañazos. Amazon

