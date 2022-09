Más de 22.000 usuarios avalan esta solución para colgar cuadros sin hacer agujeros: así son las tiras adhesivas (¡de 6 euros!) más fiables

La decoración es la encargada de convertir una casa en un hogar, ya que en ella reflejamos nuestra personalidad y nuestros gustos, algo que hace único este lugar. Hay quienes prefieren las plantas o quienes coleccionan (y exponen) figuritas de su saga favorita o de esa afición que no dudan en mostrar. En la variedad está el gusto, puesto que existen tantos estilos decorativos que todo el mundo puede adaptar a su hogar el que más le gusta, desde el minimalista que aboga por escasos elementos decorativos, hasta el nórdico, en el que imperan los tonos neutros y las líneas rectas.

Sin embargo, en todos ellos tienen cabida los cuadros, los marcos y las láminas, unos elementos decorativos de lo más variados que permiten múltiples combinaciones en nuestro hogar. De hecho, podemos encontrar composiciones con líneas sencillas, para los que huyen de la sobrecarga en lo que a decoración se refiere, o propuestas elegantes a modo de collage. Claro que, colgarlos ya no nos hace tanta gracia. Hacer agujeros, por mucho que contemos con la herramienta adecuada no es lo nuestro: los cables que hay tras las paredes, los muros más fuertes y la suciedad se convierten en nuestros peores enemigos.

Para evitarlos, los colgantes adhesivos son la mejor solución, puesto que evitan que tengamos que taladrar la pared. Pero no siempre nos convencen por las experiencias que hemos tenido con ellos: no soportan el peso de los cuadros y hasta hemos dejado bonitos agujeros en nuestras paredes. Eso es, sin duda, porque no hemos escogido las tiras adhesivas correctas, pero en 20deCompras te mostramos unas (¡que cuestan menos de seis euros!) de las que sí puedes fiarte, como así lo avalan las cerca de 23.000 valoraciones que han recibido en Amazon.

Estos colgantes adhesivos son realmente efectivos. Amazon

Las tiras adhesivas para colgar cuadros de Command son muy fiables para colgar cuadros de hasta 5,4 kilos de peso y son fáciles de instalar: basta con apretar la tira, pegarla en el sitio en el que queramos instalar el marco y presionar este para que se quede adherido. Además, estas tiras se pueden retirar de forma sencilla sin dañar la pared. El pack que hemos seleccionado y que tiene un precio de seis euros es el que incluye cuatro tiras, pero podemos escoger entre otros tamaños y unidades y entre paquetes promocionales si necesitamos colgar bastantes elementos decorativos.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.