Nutricosmética: ¿sabemos realmente cómo funciona?

Llevamos unos años escuchando hablar de todo lo que puede hacer por nosotros la nutricosmética, como conseguir una piel perfecta y sin arrugas, evitar la caída del cabello o conseguir una figura más esbelta y estilizada gracias a las vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y antioxidantes que nos aporta consumirla.

Para tener el mejor aspecto posible, además de cuidar la piel por fuera con cremas, sérums y otros cosméticos, es imprescindible cuidarla desde el interior. Dormir 8 horas diarias, beber 2 litros de agua, hacer ejercicio y llevar una alimentación balanceada no solo nos ayuda a estar más sanos, también a que la piel se regenere más rápido y se vea más bonita. Sin embargo, no siempre sabemos qué es lo que necesita nuestro organismo o no le damos la cantidad de nutrientes necesarios y es aquí donde entra la nutricosmética.

Según nos cuenta Luz García Toro, directora de comunicación de Arkopharma España, la nutricosmética es "el aporte de nutrientes por vía oral, consiguiendo una acción generalizada en el organismo. Esto quiere decir que si buscamos un efecto sobre la piel, el cabello, las uñas, etc… su actividad tendrá lugar sobre toda la integridad del órgano y parte del cuerpo donde actúe".

Si bien ayuda a nuestro organismo, no son medicamentos. Esto quiere decir que nos ayudan a recibir los nutrientes necesarios para conseguir lo que buscamos, pero no es una solución mágica. "Las Autoridades Sanitarias dictan las cantidades máximas de los principios activos que deben contener para que sean seguros y a la vez eficaces, cumpliendo la función para la que han sido destinados", nos explica la experta.

Es importante a la hora de tomarlos seguir la dosis recomendada y no pasarse, ya que está pensadas para mantener a una persona adulta sana, tal y como explica García Toro: "Las dosis aconsejadas no tienen ningún inconveniente, salvo la posible alergia a alguno de los componentes. Pero es muy importante su consumo en formas farmacéuticas: cápsulas, comprimidos, extractos bebibles, etc… para cuantificar los principios activos que estamos tomando y poder establecer, así, una posología adecuada".

Por otro lado, si el problema es ocasionado por otros factores que no estén relacionados con la alimentación, como una enfermedad, habría que hablar con algún médico, ya que los suplementos podrían no ser suficientes.

Actualmente, el mundo de los suplementos alimenticios ha sufrido un boom y podemos encontrar aquel que más necesitamos entre la amplia gama que se nos ofrece. Sin embargo, algunos no son tan fáciles de conseguir por su larga lista de espera.

Este es el caso de Aime, unas píldoras francesas que han causado sensación en las redes y acumulan cientos de críticas positivas que comparten en sus redes sociales. Entre sus productos, destaca la gama glow, que promete conseguir una piel libre de imperfecciones y con ese je ne sais quoi de las mujeres galas. También destacan su complemento alimenticio para tratar el cuero cabelludo y conseguir una melena más fuerte y un crecimiento más rápido del cabello. PVP: 34,99 €.

Suplemento 'French Glow' de Aime. AIME

En el caso de buscar una ayuda para perder los últimos centímetros, un gran aliado es el reductor anticelulítico y reafirmante Slim & Firm de +Farma Dorsch, que está avalado por especialistas en cirugía plástica, reparadora y estética, así como en dermatología médico-quirúrgica y venereología como las doctoras Pilar Rodríguez Urcelay y Aitana Robledo.

La clave de su éxito es que los activos que contiene se centran en 5 dianas directamente relacionadas con el tratamiento de la celulitis, como el control de peso y la reducción de grasa, activación del metabolismo, drenaje linfático, activación de la circulación y mejora de la calidad cutánea gracias a que continene la cafeína, alcachofa, HCA y té verde, entre otros ingredientes beneficiosos. PVP: 59 €.

Suplemento 'Slim & Firm' de +Farma Dorsch. + FARMA DORSCH

Las celebrities también se lanzan a crear su propia nutricosmética cuando no encuentran ningún producto que cubra sus necesidades, como es el caso de Elle Macpherson. La supermodelo lanzó en el 2014 WelleCo, su firma de suplementos alimenticios, con los mejores nutricionistas y expertos en formulación.

Ente sus propuestas, destaca The Collagen Elixir, que puede presumir de llevar la dosis más alta de colágeno marino sostenible. Se presenta en polvo y sin sabor, listo para mezclar con agua (o con nuestra bebida favorita) y obtener una infusión de colágeno marino biodisponible que no solo hidrata y revitaliza la piel, sino que fortalece el cabello y las uñas. "Después de solo ocho semanas, la diferencia se nota y se siente: piel luminosa, uñas más fuertes y un cabello grueso y sano", comenta la propia Elle Macpherson. PVP: 52 €.

Suplemento 'The Collagen Elixir' de WelleCo. WELLECO

En ocasiones, la nutricosmética aparece gracias a la serendipia, como en el caso de Incara. La firma de complementos alimenticios bebible ha contrastado que en su producto Solución Hígado, 1 de cada 2 personas observan una mejora de calidad de la piel al cabo de un mes gracias a llevar entre sus ingredientes desmodium, diente de león y alcachofera. Al estar en formato líquido, es cuatro veces más biodisponible –y, por tanto, más eficaz– que un complemento alimenticio sólido. PVP: 59 €.

Suplemento líquido 'Solución Hígado' de Incara. INCARA SOLUTIONS

La caída del cabello es un tema que preocupa tanto a hombres como a mujeres. El estrés repercute negativamente en nuestro pelo y produce la temida caída capilar. Para evitarlo, además de un buen control de la ansiedad, necesitamos apoyarnos en una buena alimentación y los complementos alimenticios nos ayudan a equilibrarla.

Focatil Anticaida de Arkopharma refuerza la fibra capilar y aumentar su resistencia además de limitar la caída del cabello gracias al Cabello de Venus (Adiantum capillus). Por otro lado, favorece el crecimiento y el anclaje del cabello gracias a la Cola de Caballo y mantiene el cabello en condiciones normales, gracias a la Biotina (Vitamina B8) y al Zinc. PVP: 22,99 €.

Complemento alimenticio 'Forcapil Anticaída'. ARKOPHARMA

Por último, puede que tengamos varias necesidades y con un único producto no las cubramos. Aquí entra en juego Atida Pure, una nueva forma de tomar suplementos de Atida Mifarma 100% personalizados, adaptados a las necesidades del cliente y respaldados por expertos científicos y profesionales del mundo de la salud.

Se trata de unos suplementos nutricionales por suscripción, que funcionan gracias al desarrollo de un algoritmo en su página web. Tras completar el formulario, recomienda a cada usuario el pack diario de productos que mejor se adapta a sus necesidades. Este cuestionario se divide en cuatro bloques importantes como hábitos alimenticios, estilo de vida, objetivos de salud y conceptos básicos como género, edad, etc. PVP: 24,75 €.