La solución más eficiente de Amazon para guardar los zapatos en el armario y ganar espacio por menos de 17 euros

Arranca 2022 y con él llegan nuestros propósitos de año nuevo. Tras ponerse en forma o aprender idiomas, es posible que te hayas planteado retos más accesibles, al menos en principio. Ordenar la casa y el armario puede ser uno de ellos. Para ello probablemente estés pensando en seguir al pie de la letra el método de Mary Kondo y deshacerte de todo lo que no usas o está viejo y gastado, o no te hace feliz... ¡si es que no cabe nada más! Y ahora llegan las rebajas, y seguro que llegará ese abrigo que viste hace unas semanas o esos zapatos que necesitas, pero que estás esperando a que bajen de precio.

Es hora de ponerse manos a la obra y ordenar, pero, ¿por dónde empezar? Los gurús del orden arrancan por el mismo paso, sacar todo del armario y desechar lo que no se usa. En el caso de los zapatos, por ejemplo, hay que ver si los hemos dejado de usar porque se han estropeado y preguntarse ¿son cómodos, me hacen daño? La clave es que tener claro que es lo que usamos y deshacernos de aquellos modelos que en el fondo sabemos que no vamos a ponernos. Después toca volver a colocar en el armario según la frecuencia de uso, lo más utilizado debería ser siempre lo más accesible. Es necesario aprender a colocar las prendas, unas perchas troqueladas pueden ofrecernos más espacio, o incluir separadores en los cajones para distribuir correctamente la ropa interior o los calcetines. ¿Y qué hacemos con los zapatos? Si, a pesar de todo necesitas hueco en el armario, en 20deCompras te proponemos esta solución es cómoda, económica y práctica y que te permitirá guardar hasta 10 pares de zapatos en menos espacio, y por menos de 17 euros.

Regulable a cuatro alturas permite ordenar hasta los zapatos de tacón. Amazon

Por qué lo recomendamos

Organizadores de zapatos como estos triunfan en Instagram y entre las influencers del orden. Con este pack de diez organizadores puedes colocar los pares ordenados y no se manchan. Se trata sencillas piezas de plástico en forma de ángulo para colocar un zapato en el interior y otro en la parte superior para que puedas verlo. Se montan en segundos y se colocan rápidamente. Además, puedes ajustar la altura graduando el ángulo para que puedas colocar hasta los más voluminosos... incluso los tacones.

Con este sistema el armario queda de lo más apañado. Pero si tienes espacio debajo de la cama, este otro sistema también es práctico. Se trata de una bolsa de almacenaje para calzado con cremallera, óptimo para guardar bailarinas, sandalias, zapatos o zapatillas de deporte por menos de 10 euros.

El espacio para guardar zapatos se puede ampliar a debajo de la cama. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.