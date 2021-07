No sabemos si ya tienes preparada una media y un calcetín para ir a Pamplona, lo que sí sabemos es que, aunque sea sin chupinazo, sin almuerzo de cuadrillas y sin carreras por la calle de la Estafeta, no nos vamos a quedar sin San Fermines -gastronómicamente hablando-.

¡7 de julio y San Fermín! Sí, nos hemos adelantado unos días, pero no queremos que esta fiesta pamplonica te pille con el menú a medio preparar. Por ello, hacemos un repaso por los cinco platos imprescindibles para vivir un San Fermín gastronómico desde donde estés y para que no te falten ningún ingrediente en la lista de la compra.

Estofado de toro

Más allá de que haya corrida de toro o no, lo que sí puedes preparar es un buen estofado al estilo pamplonica. Para preparar este plato típico de San Fermín no te puede faltar, ni la carne de toro, por supuesto, ni verduras, ni patatas. Ah, y un buen vino tinto tampoco. Para cocinar y para acompañar.

Pochas

Las Pochas, que son uno de los platos más típicos de Navarra, es otro de los imprescindibles a la mesa si lo que queremos es comer en honor al patrón. Se trata de una receta muy completa, ya que se prepara con alubias, chistorra, chorizo, longaniza, ajo, tomate y pimiento.

Huevos fritos con chistorra

Cualquier día nos parece una buena ocasión para comer huevos fritos con chistorra, no nos vamos a andar con rodeos, con perdón de San Fermín. Pero qué mejor que hacerlo para celebrar la fiesta grande de Pamplona, donde este plato se ha convertido en un clásico ya.

Bacalao al ajoarriero

A base de bacalao y pimiento, este plato típico de Navarra no puede faltar en nuestra particular celebración de San Fermín. No te olvides de añadir los ingredientes a tu lista de la compra para, a las 12.00 del próximo 6 de julio, comenzar con tu propio chupinazo.

Magras con tomate

Las magras de cerdo con tomate son otro clásico de estas fiestas. Hay quienes se toman la libertad de añadirle huevos fritos -porque todos sabemos que le eches a lo que le eches un huevo frito la cosa mejora- a esta receta tan sencilla como deliciosa.

Y lista de la compra preparada, ya solo nos falta esperar que llegue el próximo día 6 para, periódico en mano cantar eso de 'a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón'.