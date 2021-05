¿Por qué se broncea el cuerpo a trozos? Factores que influyen en la melanina de tu piel

Cada vez queda menos para que comience el verano, pero los días de sol y el aumento de las temperaturas han hecho que muchas personas acudan a parques, playas o piscinas para broncearse. Aunque la exposición a los rayos solares tiene beneficios para nuestra salud, como la estimulación de vitamina D, también debemos ser conscientes de que el exceso de bronceado puede tener efectos perjudiciales.

En este sentido, cuando la piel se expone a los rayos UVA, que no penetran directamente, nuestra dermis intenta protegerse "produciendo más melanina, el pigmento de la piel que la vuelve más oscura", explican en MedlinePlus. Este proceso es lo que se conoce como bronceado, por lo que realmente no es algo saludable al producirse un daño en la piel.

¿Qué es la melanina? ¿Cómo influye en el bronceado?

¿Cuántas veces has notado como unas partes del cuerpo se broncean y otras no? ¿O unas tardan menos que otras? En primer lugar, no todas las personas reaccionan igual ante la exposición solar al depender de la pigmentación de la piel.

Así, el color resultante del bronceado es generado por la producción de melanina en la piel. La radiación UVB es la "responsable de ponernos rojos cuando nos exponemos al sol", señala la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), y su potente radiación puede atravesar la epidermis y broncear con mayor rapidez. Sin embargo, uno de los riesgos es la elevada capacidad de producir cánceres en la piel.

De esta manera, los UVB tienen la capacidad de estimular los melanocitos para la producción de melanina al absorber la radiación solar, por lo que también contribuyen al bronceado. Cada parte del cuerpo reacciona de forma diferente a la radiación ultravioleta y por ello hay zonas que tardan más en broncearse que otras al estar más expuestas.

En cualquier caso, es fundamental utilizar protección de la piel frente a los rayos solares debido a los riesgos para la salud como el melanoma, el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de manchas o la queratosis actínica, entre otras complicaciones.