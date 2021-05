¿Qué vacunas están contraindicadas en el embarazo y cuáles no suponen riesgo?

Las vacunas en el embarazo son motivo de dudas y preocupación, sobre todo ahora que se está vacunando a la población contra la Covid-19. ¿Qué vacunas están contraindicadas y cuáles no tienen riesgos? Esto es lo que veremos, pues hay diferencias entre vacunar antes, durante o después de la gestación.

¿Qué es lo que dice el Comité Asesor de Vacunas de la AEP? Pues que el objetivo es "asegurar la protección vacunal óptima de la mujer" a lo largo de todo el embarazo y esto incluye el periodo previo a quedarse embarazada. Si se ponen las vacunas pertinentes cuando corresponda, no hay riesgo para las madres.

Vacunas antes del embarazo, las que correspondan

Antes del embarazo debe completarse la pauta de vacunación correspondiente para la edad de la futura madre. No obstante, la AEP hace una puntualización y es "en caso de vacunas vivas atenuadas (triple vírica: sarampión, rubeola y parotiditis; varicela-zóster, fiebre amarilla; fiebre tifoidea oral)".

Con estas vacunas se aconseja esperar hasta cuatro semanas para volver a intentar quedarse embarazada por un simple motivo, las reacciones adversas que tienen estas vacunas y que pueden dificultar la concepción. No obstante, está claro que puede no pasar nada, por lo que esto no deja de ser una recomendación.

Vacunas durante el embarazo, protegen a la madre y al bebé

Aunque no es habitual la vacunación durante el embarazo, existen casos en los que deben suministrarse vacunas para asegurar tanto la protección de la madre como la del bebé. Algunas de ellas son la vacuna contra la gripe o contra la tosferina (preferiblemente entre las semanas 27 y 36). También en el segundo trimestre la del RhoGAM en caso de incompatibilidad Rh entre madre e hijo.

Las vacunas vivas atenuadas, mencionadas en el apartado anterior, están contraindicadas durante el embarazo. Ocurre lo mismo con la vacuna del VPH, aunque en casos muy especiales sí puede suministrarte. Sin embargo, no es lo habitual y siempre debe hacerse esto bajo recomendación médica.

Vacunas después del embarazo, pocas precauciones

Después del embarazo hay muy pocas precauciones que tener en cuenta con respecto a las vacunas. Se debe completar la pauta de vacunación aconsejada y tener en cuenta las vacunas vivas atenuadas, aunque esto será algo que determinará el médico. Pero sí hay algunos consejos a tener en cuenta:

La vacuna de la fiebre amarilla en menores de 9 meses se deberá suspender la lactancia hasta 2 semanas. Después se podrá reanudar sin problemas, según la AEP.

en menores de 9 meses se deberá suspender la lactancia hasta 2 semanas. Después se podrá reanudar sin problemas, según la AEP. La vacuna de la varicela conviene tener cuidado con establecer contacto con las lesiones. Es una vacuna importante y no interfiere en la lactancia.

¿Qué pasa con la vacuna contra la Covid-19?

Una de las dudas más frecuentes en las madres ha sido la vacunación contra la Covid-19. Los estudios realizados hasta el momento han dejado claro que las vacunas contra la Covid-19 no entrañan riesgo alguno para las mujeres embarazadas. La AEP explica lo siguiente.

Antes del embarazo : la vacuna contra la Covid-19 con el virus atenuado como Sinovac debe respetarse el periodo de 4 semanas antes de intentar el embarazo. Con las de ARNm como Pfizer el periodo será de unas 2 semanas.

: la vacuna contra la Covid-19 con el virus atenuado como Sinovac debe respetarse el periodo de 4 semanas antes de intentar el embarazo. Con las de ARNm como Pfizer el periodo será de unas 2 semanas. Durante el embarazo : no están recomendadas las vacunas de la Covid-19, pero es posible valorar la vacunación con vacunas ARMn en el caso de mujeres de alto riesgo.

: no están recomendadas las vacunas de la Covid-19, pero es posible valorar la vacunación con vacunas ARMn en el caso de mujeres de alto riesgo. Después del embarazo: la vacunación no interfiere en la lactancia materna.

En todos los casos, se recomienda seguir las pautas y consejos que dé el médico que está llevando el embarazo. Siempre surgen dudas completamente normales con respecto a las vacunas, pero si se respetan los plazos y lo dicho arriba estas no entrañan riesgo ninguno, incluso las de la Covid-19.

Por eso se aconseja que las mujeres que están en periodo de lactancia o que su médico les ha recomendado la vacunación contra este virus que nos ha cambiado la vida, lo hagan. Las cifras tras 15 millones de españoles ya vacunados parecen alentadoras. Por lo tanto, no hay que temerle a las vacunas en el embarazo siempre que se sigan los consejos del médico.