¿La clásica maquinilla o depilación IPL? Da igual: Amazon rebaja dos modelos de Braun para que elijas tu favorito

Con la llegada del calor, las ganas de lucir pierna aumentan; y, con ellas, la búsqueda de las mejores fórmulas de depilación. Si bien es cierto que no todos optan por eliminar el vello, aún son muchos los que prefieren no contar con él (¡ni con la celulitis!) y aportar por alguna de las muchas fórmulas disponibles en el mercado, que van de las clásicas cuchillas de un solo uso hasta las tendencias más tecnológicas, de la mano de la depilación láser. Sin embargo, las opciones para decir adiós a los pelitos en casa son las que, últimamente, más aficionados están sumando y, la verdad, no es de extrañar: son cómodas, rápidas y efectivas. ¿Las favoritas? Las depiladoras eléctricas y las máquinas IPL.

Las primeras son un clásico (ya renovado) que nos permite, en pocas pasadas y menos tiempo, acabar con el vello de todo el cuerpo durante algunas semanas; mientras que las segundas se sirven de la tecnología de la luz pulsada para acabar, en varias sesiones, con el pelo de forma definitiva y sin dolor. Además, entre otras diferencias, los precios a los que suelen estar sujetas distan bastante, ya que las maquinillas suelen estar al alcance de todos los bolsillos y las segundas, no siempre... ¡A no ser que haya ofertas! Desde Amazon han rebajado hasta un 43% dos de las depiladoras de Braun más deseadas, cada una de un tipo, para que puedas hacerte con la tuya al mejor precio. ¿Listo para decidir?

¿Eres más de maquinilla...

La Braun Silk-épil 9 9/990 incorpora la tecnología SensoSmart que ejerce menos presión sobre la piel al tiempo que consigue eliminar más vello de una sola pasada. Además, gracias a los cabezales intercambiables que incluye, además de depilar, exfolia y da masajes en la piel para conseguir los mejores resultados. Otra de sus ventajas es que se puede usar en seco y en húmedo para poder incluirla en nuestras rutinas de forma rápida y eficaz. Para conseguirlo, incluye 13 accesorios, entre ellos, capuchón para la depilación de rostro y una recortadora para zonas sensibles.

La Braun Silk-épil 9 9/990. Amazon

… o de depilación IPL?

La Braun Silkexpert pro 5 pl5347 es una de las más seguras de IPL gracias a su tecnología SensoAdapt que identifica el tono de piel de cada parte del cuerpo para adaptar el tratamiento a cada zona según los 10 niveles de intensidad de la luz de los que dispone. Sus resultados se notan en apenas cuatro semanas gracias a los 125 disparos por minuto que ofrece. Incluye varios accesorios para intercambiar según tratemos zonas más anchas o más pequeñas del cuerpo y ofrece tres modos de suavidad para adaptarse a la sensibilidad de nuestra piel.

La Braun Silkexpert pro 5 pl5347. Amazon

