La gran demanda de mascarillas FFP2 ha dado lugar a falsificaciones, ¿cómo reconocerlas? 

De entre todas las mascarillas que podemos encontrar en el mercado, las FFP2 son las que más prestigio gozan entre la población, pues son que proporcionan una mayor protección a quien las lleva puesta, una filtración de alrededor del 95% de partículas, especialmente aerosoles en interiores.

Por este motivo, y a pesar de que en realidad no están recomendadas para la población general sino a personas que estén en contacto con el virus y las personas vulnerables, pues pertenecen a la categoría de EPI (equipo de protección individual), su demanda se ha disparado en los últimos meses, especialmente durante la tercera ola. Esta enorme demanda, que según datos de Idealo se multiplicó casi por cinco en enero, da lugar también a que se incremente su falsificación, es decir, mascarillas visualmente iguales, pero que no cumplen los requisitos técnicos de las FFP2 y que son, por tanto, menos seguras, pues además de no proteger, crean una falsa sensación de seguridad en quienes las usan.

Aunque visualmente es fácil que nos engañen, basta con mirar detenidamente el etiquetado para darnos cuenta de si cumple los requisitos impuestos por las autoridades sanitarias o son falsas.

¿Qué debe poner en el etiquetado de una FFP2?

Como indica el Ministerio de Sanidad en su guía qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?, las EPI, es decir, FFP1, FFP2 o FFP3, deben cumplir los siguientes requisitos, especialmente las p2 y las P3, pues las P1 no están recomendadas para protegernos del SARS-CoV-2.

•Tienen que tener el marcado CE, seguido de cuatro números para asegurarnos que cumplen con la normativa. La referencia a la norma UNE EN-149 asegura el cumplimiento de un estándar de calidad,

•Tiene que indicar claramente que es NR, es decir, ‘No Reutilizable’, puesto que estas mascarillas son de un solo uso y no permiten lavado.

•La mascarilla debe especificar con claridad el nombre de la empresa productora, y los cuatro números del organismo supervisor notificado junto a las iniciales CE.

•Hay que pedir las certificaciones emitidas por los organismos notificados: El certificado B y C2. Estos certificados tienen que estar a disposición de los clientes en los establecimientos en los que se comercialicen, también si la venta es online.

•No existen mascarillas FFP2 para niños, simplemente son una versión más pequeña de las autorizadas para adultos, por tanto, no encontraremos ninguna mascarilla FFP2 para niños con el sello o la certificación de la UE. No quiere decir que no sean seguras o eficaces, simplemente, como no se han hecho estudios, no se pueden autorizar.

Si la mascarilla que tenemos en las manos no cumple con alguno de estos requisitos, es mejor no comprarla, pues puede tratarse de una falsificación.

¿Qué pasa con las KN95? ¿Sirven todavía?

Las mascarillas KN95 tienen una filtración similar a las FFP2 europeas, pero proceden de China y antes de la pandemia no disponía de las certificaciones necesarias para ser comercializada en la UE. Debido al desabastecimiento de EPI’s por el aumento de la demanda, se decidió autorizar su uso de manera temporal. Después de varias prórrogas, finalmente se decidió que las mascarillas KN95 dejaran de comercializarse en España desde el 31 de diciembre de 2020. Si la tienes en casa desde antes, puedes utilizarla, pero es recomendable no comprarlas ni usarlas si se han comprado después, pues ya no dispondrán de la autorización necesaria y su seguridad no estaría garantizada.

¿Todas las FFP2 son efectivas frente al SARS-CoV-2?

Debido a su alto nivel de filtración, si las mascarillas FFP2 cumplen con todos los requisitos descrito más arriba, en principio sí nos protegerían frente al coronavirus. Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia también se creó lo que se conoce como certificación COVID 19, una certificación desarrollada por la Unión Europea que garantiza que determinados productos, como las mascarillas, protegen específicamente contra la COVID-19.

Este es el caso, por ejemplo, de las mascarillas EPI COVID-19 PROVEIL®, las conocidas como ‘mascarillas del CSIC’, que poseen la certificación COVID 19 y lo que buscan es una protección óptima frente al SARS-CoV-2.