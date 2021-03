Cuando pagas mucho... tiene que estar bueno: un estudio confirma que el vino sabe mejor si se le sube el precio

No, no hablaremos de ese clásico del que echa "casera" a un Vega Sicilia (uno de los vinos más caros de España). Pero sí de ese otro: el que disfruta mucho de un vino no por lo que lleva "dentro" sino por lo que cuesta. O dicho de otro modo, después de pagar (por ejemplo) 100 euros por una botella de vino ¿estaríamos dispuestos a decir que no está bueno?

Un estudio que se publica este mes en la revista Food Quality and Preference, acaba de confirmarlo: cuando pagamos mucho tiene que estar bueno. El vino sabe mejor si se le sube el precio. Una investigación de la Universidad de Basilea (Suiza), bajo la dirección Christoph Patrick Werner, ha demostrado que el precio del vino influye en la percepción que tenemos cuando lo bebemos.

En marketing a esta técnica se le llama 'señal de precio'

Para este trabajo, se hizo una cata con 140 personas. Tuvieron que poner nota a tres vinos de diferentes precios (barato, medio y caro), valorando su intensidad de sabor y cuánto les agradaban. Y lo hicieron en tres situaciones diferentes: viendo en la botella el precio real, viendo un precio falso y sin precio.

A la hora de poner nota a la intensidad de sabor para la muestra de vinos con precio real, falso o sin precio, los vinos más caros fueron calificados como de sabor más intenso. Las calificaciones de agrado no fueron muy distintas para los vinos con precio real o los vinos sin precio, pero sí en el caso de los vinos con precio cambiado.

En el caso de los vinos baratos, el hecho de ponerles un precio mucho más caro sí influyó significativamente en las calificaciones de agrado. Es decir, tuvieron mejores notas que cuando ese mismo vino mostraba su verdadero precio. En los vinos caros, que se les pusiera un precio más bajo no cambió las calificaciones de agrado.

El equipo de Werner ha demostrado así lo eficaz que resulta la técnica de marketing conocida como 'señal de precio'. Conocer el precio de las cosas influye de manera diferente en la experiencia del consumidor. También con el vino.