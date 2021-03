Esta web te permite saber cuánto ganan los artistas en Spotify y Youtube

¿Alguna vez te has preguntado cuanto cobra un artista a través de plataformas de streaming como Spotify? Normalmente no tenemos un acceso público al funcionamiento de este mercado, y aunque existan páginas como SocialBlade que te permiten buscar las estadísticas e ingresos de los canales de YouTube, lo cierto es que la mayoría de las cifras y datos arrojados no suelen coincidir con la realidad. Royalties Calculator es una herramienta que te permite, a diferencia de otras páginas similares, buscar en el repertorio de Spotify y conocer los ingresos de un artista en concreto.

Hace unos años era mucho más sencillo conocer las ganancias de un músico con base en la cantidad de discos que se vendiesen en el mundo; sin embargo, hoy en día se escucha la música en streaming, es decir, por aplicaciones y páginas en Internet. El mercado de la música ha sufrido un cambio sustancial que afecta a la manera en la que se consume.

No hay una manera de saber la cantidad exacta de dinero que un artista gana por reproducción, ya que ningún servicio de streaming comparte esta información.

La aplicación web basa su algoritmo con los datos que arroja Soundcharts. Los royalties (derechos) de todas las plataformas excepto Spotify son solo una proyección de cuanto ganarían en ellas; no es un número real, y los datos que puedes ver al consultar las ganancias del artista son una estimación, tampoco corresponden a la realidad.

Aquí está la tabla completa de tasas de pago por reproducción. Soundcharts

El autor de esta herramienta, Gabriel Ferraté, afirma que la idea del proyecto surgió tras hacerle una pregunta a un músico; en ese momento en el que se dio cuenta de que no había buenas alternativas y por eso decidió construir él mismo una herramienta desde cero.

