Un chef Ramsay electrónico: este robot cocina noodles de manera autodidacta

Un robot de dos brazos ha empezado a elaborar noodles de la manera más tradicional, es decir, hirviéndolos en un colador, enjuagándolos y metiéndolos en agua fría. Este invento se ha conocido en un restaurante de la estación ‘JR Kaihimmakuhari’ del distrito Mihama de China.

El restaurante inventó un sistema de cocción colaborativo para que el robot preparase la comida y los empleados agregaran la salsa y los aliños.

Esta idea nace gracias aJR East Start Up Co (trabaja con empresas de nueva creación) yConnected Robotics Inc. (desarrolla robots en restaurantes), ya que comenzaron a desarrollar su mecanismo en otoño de 2019.

El motivo de su creación se debe a que en las estaciones de tren hay mucha afluencia de clientes y se genera presión por los tiempos, incluyendo la razón principal que es la escasez de recursos humanos.

¿Cómo funciona?

El robot saca los noodles de una caja, los pone en un colador para hervir los fideos durante un minuto y medio (aproximadamente), enjuaga la superficie viscosa y para terminar, sumerge los noodles en agua fría para resaltar su firmeza.

Esta máquina puede llegar a cocinar hasta 150 raciones en una hora, lo que podría equivaler la sustitución del trabajo humano.

Connected Robotics añade que "no solo puede abordar la escasez de recursos humanos, también puede cocinar sin ningún contacto humano y, por lo tanto, es útil para reducir el riesgo de infecciones por coronavirus"

