¿Puedo beber agua antes de un análisis de sangre?

A la hora de realizarse un análisis de sangre es popularmente conocido que hay que hay ir en ayunas, aunque hay otras pautas que también hay que cumplir para que los resultados de la analítica sean certeros.

Una de las recomendaciones que más dudas produce es el hecho de si se puede o no beber agua antes de realizarse el análisis de sangre. Aunque muchas personas piensan que no, esto no es del todo cierto.

Así, es necesario conocer con certeza las recomendaciones y pautas a seguir para hacerse un análisis de sangre, tal y como explican desde Eurofins Megalab Canarias, la organización sanitaria especializada en análisis clínicos, la segunda compañía más grande de España.

Pautas para hacerse un análisis de sangre

En primer lugar, en cuanto al ayuno, se recomienda no ingerir alimentos en las 8 horas previas a la extracción y la cena del día anterior debe ser ligera. Esta norma tiene excepciones, por ejemplo, cuando se va a hacer un hemograma, prueba que no requiere de ayuno.

Para otras pruebas específicas el ayuno debe ser mayor, de entre 12 y 14 horas. Lo contrario sucede cuando el análisis de sangre se realiza a un bebé, cuyo ayuno no debe superar las 4 horas.

En cuanto al agua, muchos pacientes acuden a las consultas sin haber bebido agua durante las 8 horas de ayuno, pero sí que se puede beber agua de forma moderada, a no ser que el médico lo prohíba de forma expresa.

La creencia es que si se bebe agua la extracción de sangre se hace más difícil, cuando sucede todo lo contrario. Beber agua de forma moderada ayuda a las venas a dilatarse y a ser más visibles y es la deshidratación lo que dificulta la extracción.

Por último, es recomendable llevar ropa cómoda y no hacer ejercicio físico el día anterior, además de no consumir alcohol ni tabaco.