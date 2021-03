El Área Metropolitana de Barcelona sufre un ciberataque similar al del SEPE que paraliza sus servicios

⚠️ATENCIÓ

Per causes externes, els sistemes de l'AMB han quedat afectats i la tramitació electrònica, altres serveis digitals i l'actualització del web no estan disponibles en aquests moments

➡️ N'anirem informant a mesura que anem restablint els serveis#AMB#MetropolisBarcelonapic.twitter.com/1iE9OxNiMk