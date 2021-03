Usos y posibles efectos adversos de los supositorios de glicerina

Las personas que sufren de estreñimiento ocasional deberían introducir alimentos en su dieta que les permitan ir mejor al baño. No obstante, el estrés, un cambio de hábitos o una dieta pobre en frutas y verduras puede causar problemas de estreñimiento que impidan ir al baño durante varios días. En estos casos, el uso de supositorios de glicerina puede ser la mejor solución.

El estreñimiento no tiene solo como principal síntoma no poder ir al baño, sino que también provoca dolor en el abdomen, malestar, heces duras que con el tiempo pueden provocar hemorroides, etc. Para que estos síntomas mejoren, están los supositorios de glicerina, pero hay que tener cuidado, ya que tienen efectos secundarios. Un uso excesivo puede ser bastante perjudicial.

Desde Pharma 2.0 nos explican qué son este tipo de supositorios, cuándo se pueden utilizar y qué posibles efectos adversos tienen. Pues, al igual que otro tipo de medicamentos, este no está exento de contraindicaciones.

¿Qué son los supositorios de glicerina?

Los supositorios de glicerina están hechos a base de glicerina o glicerol. Al introducir uno por el recto tiene un efecto laxante que estimula el movimiento de las heces para que una persona que sufre estreñimiento pueda, finalmente, ir al baño y evacuar. Esto se logra gracias a que el supositorio irrita la mucosa de los intestinos lo que hace que los intestinos se muevan y, con ellos, las heces.

Además de este efecto irritante, también los supositorios lubrican las heces para que puedan expulsarse de una manera mucho más fácil. Normalmente, estas ganas de ir al baño empiezan a notarse a los 15 minutos de haberse puesto el supositorio, a veces, incluso 30 minutos. Por eso, es mejor introducirlo cuando uno pueda ir al baño sin problemas, sin prisas y con total tranquilidad.

Supositorios de glicerina, una solución puntual

A pesar de que los supositorios de glicerina son una buena opción para resolver un problema de estreñimiento ocasional, de debe tener mucho cuidado con ellos. La razón está en que la glicerina no se absorbe. Por lo tanto, esta se irá expulsando a través de las heces a medida que la persona que ha utilizado este tipo de supositorios vaya al baño. Esto puede provocar irritación en el ano.

Pero hay algo todavía más importante. Los supositorios son una solución puntual porque siempre hay que intentar resolver el problema de estreñimiento por otras vías. ¿Qué es lo que está fallando? ¿La alimentación? ¿Unos malos hábitos? ¿La falta de ejercicio físico? Aquí es donde hay que empezar a hacer cambios para no tener que recurrir a los supositorios de glicerina.

Posibles efectos adversos

En el caso de que los supositorios de glicerina se utilicen con frecuencia (más de una vez a la semana o varias veces al mes) o que pasen más de 7 días seguidos en los que se sigan suministrando, es muy posible que aparezcan los posibles efectos adversos que pueden presentarse debido al uso y abuso de este medicamente. Uno que ya hemos mencionado es la irritación.

Esta irritación puede estar acompañada de picor o escozor anal que es debido a la glicerina que se expulsa. Al utilizar los supositorios durante demasiado tiempo (y al ser un producto que irrita la mucosa) pues termina provocando este tipo de reacciones en el ano. Pero esto es lo más leve.

En aquellos casos en los que se abuse de los supositorios de glicerina durante un tiempo prolongado puede llegar a desarrollarse el Síndrome del Colon Irritable. Una afección que una vez se diagnostica no tiene vuelta atrás. Hay que aprender a vivir con este diagnóstico toda la vida y cuidar muchísimo más la alimentación y, también, el estrés.

Por todo esto, los supositorios de glicerina deben utilizarse en un momento puntual y por una causa extrema que no se pueda resolver de otra manera. Eso sí, hay que atender a las recomendaciones de los médicos. Estos supositorios no se pueden acompañar de otro tipo de laxantes. Esto irritaría todavía más la mucosa y podría reducir el tiempo de aparición del Colon Irritable.