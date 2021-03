Encuentran por primera vez una mutación de la Covid-19 en un bebé infectado antes de nacer

Médicos suecos han descubierto por primera vez un caso en el que la Covid-19 mutó en un bebé recién nacido que había contraído el virus antes de nacer. El caso tuvo lugar en Suecia.

Mehreen Zaigham es becario de investigación posdoctoral, Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario de Skåne, en Malmö, Suecia. Zaigham ha escrito un artículo en The Conversation, recogido por Science Alert, en el que explica lo ocurrido en el caso.

"Una mujer embarazada con sospecha de Covid-19 fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario de Skåne. Sufría de un dolor abdominal intenso y repentino. Los médicos notaron que el feto tenía una frecuencia cardíaca anormalmente baja, lo que puede ser una señal de que el bebé no está recibiendo suficiente oxígeno", explica Zaigham.

"Los médicos realizaron una cesárea de emergencia y dieron a luz al bebé en cuestión de minutos. Los análisis de sangre del bebé confirmaron que tenía muy poco oxígeno, y los hisopos de garganta mostraron que tanto la madre como el bebé padecían Covid", prosigue este investigador.

"Usando hisopos en la garganta de la madre y el recién nacido, se secuenció el genoma del virus para confirmar la posibilidad de que el bebé hubiera sido infectado con Covid mientras aún estaba en el útero", explica.

"Mis colegas y yo, que formamos parte de un equipo de estudio en el hospital, descubrimos que el genoma viral en la madre y el bebé era idéntico. Dado que el bebé había sido aislado de la madre directamente después de la cesárea y no había entrado en contacto con otros miembros de la familia cuando se realizaron estas pruebas, los hallazgos confirmaron que el bebé estaba efectivamente infectado antes de nacer", añade Zaigham.

"Sin embargo, unos días después, una nueva secuenciación genética mostró que la población de virus del bebé había cambiado y contenía una versión mutada del virus junto con la cepa original del virus de la madre", revela en su artículo este médico.

Primer caso documentado

"Hasta donde sabemos, este es el primer caso de un cambio genético del coronavirus en el entorno único de la transmisión de madre a feto antes del nacimiento", concluye el médico.

"Aunque es común que los virus muten, esta mutación (llamada A107G) ocurrió solo cinco días después del nacimiento del bebé", prosigue el médico. "Los cambios genéticos pueden haber sido estimulados por el contacto del bebé con el entorno externo fuera del útero de la madre. Sin embargo, fue sorprendente la rapidez con la que se produjo esta única mutación", añade.

"Los hallazgos más importantes fueron los cambios que vimos en la placenta. La placenta lleva sangre y nutrientes al feto y elimina los desechos y es fundamental para el crecimiento y el bienestar del feto. Descubrimos que la mitad del tejido estaba dañado", indica Zaigham.

Según este investigador, "hubo una inflamación generalizada y encontramos proteína de coronavirus en el lado de la placenta tanto de la madre como del feto. También encontramos proteína de coronavirus en todas las áreas dañadas por la inflamación".

"La madre se recuperó rápidamente de su infección por Covid y fue dada de alta cuatro días después del parto, pero el bebé necesitó atención neonatal ya que nació prematuramente (semana 34 de embarazo)", añade Zaigham.

"El bebé desarrolló anticuerpos contra el virus y no presentó síntomas graves después del parto. Fue, por tanto, el propio sistema inmunológico del bebé el que neutralizó el virus ya que no encontramos ningún anticuerpo en la leche materna", reveló este investigador en su artículo.

"Nuestro estudio, que acaba de ser publicado en The British Journal of Obstetrics and Gynecology, es uno de los pocos artículos científicos que han investigado la transmisión del coronavirus a través de la placenta", indica Zaigham.

"Estudios anteriores han informado de insuficiencia placentaria rápida y ritmo cardíaco fetal anormal, similar a lo que encontramos. Pero con miles de mujeres embarazadas infectadas en todo el mundo, la transmisión de madre a hijo en el útero parece ser una complicación poco común de Covid durante el embarazo", explica. "Los científicos creen que esto se debe a la barrera placentaria que protege al bebé en el útero de la mayoría de las infecciones. Además, el receptor vital necesario para la entrada del coronavirus en las células, llamado receptor ACE-2, solo existe en niveles bajos en la placenta", agrega.

Según Zaigham, "en casos raros, el coronavirus puede dañar la placenta, lo que provoca una falta de oxígeno en el feto, incluso si la madre tiene un caso leve de Covid al final del embarazo".

"Nuestros hallazgos sugieren que quizás deberíamos repensar cómo monitoreamos a las mujeres embarazadas que tienen Covid, y deberían ser consideradas un grupo de riesgo más importante que el actual", concluye.