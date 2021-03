Consultorio de Psicología: "Elijo mal, si no sano seguiré atrayendo el mismo patrón de hombres, agresivos o celosos"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

He perdido la ilusión por casarme

PREGUNTA Hace 4 años que estoy con mi pareja. Tras casi 3 años de relación a distancia y de viajes de ida y vuelta, decidimos casarnos y pensar en tener hijos, ya que somos mayores.

Soy extranjera y mis padres vinieron de América para la pedida, pero sus padres no lo sabían y estaban ofendidos porque él no les había dicho nada y pensaban que era precipitado tomar la decisión de casarnos y tener hijos.

Al día siguiente teníamos planeado un viaje a Holanda los 4, pero mi pareja no vino, decidió quedarse con sus padres y tomarse un tiempo para pensar lo que ellos le habían dicho. Quedé destrozada, le devolví el anillo y me fui al viaje con mis padres.

Conforme pasó el tiempo lo hablamos y él admitió que se había equivocado y que no debió alejarse de mí esos días. Han sido meses difíciles para mi, no me gusta cosechar rencor e intento mantener una vida tranquila y esa sensación de no ser aceptada como si hubiera hecho algo mal no me permitía ver a sus padres a la cara.

En mayo quedé embarazada pero tuve un aborto involuntario y me vine abajo. Ahora estoy con tratamientos, no he podido embarazarme otra vez, lo estamos intentando pero no sucede. Con mi pareja esto nos unió más y él es ahora un gran apoyo.

Me propuso hacer un viaje para animarnos y retomar lo que teníamos pendiente sobre la boda. Ya tenemos reservado un lugar para diciembre... aún faltan meses pero siento que ya no tengo ilusión por esto. La primera vez no paraba de ver vestidos, lugares, buscar canciones, me emocionaba imaginándonos en la boda… ahora no veo nada, ya sé que tenemos la fecha pero no tengo interés en buscar nada y si inicio el tratamiento para el embarazo estaré gorda y no quiero casarme así, parece tan superfluo.

Es como si toda la euforia que sentía antes se hubiera quedado dormida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Habéis vivido una serie de acontecimientos muy difíciles, seguramente para los dos, pero en tu caso, al estar tus padres fuera y sentir cierto rechazo por parte de tus futuros suegros la herida ha sido más profunda.

El que ahora no estés ilusionada, como te ocurrió la otra vez, es muy lógico. Por una parte, aquel momento pasó, por otra parte, se une la decepción del aborto y, además, surge en ti una especie de mecanismo de defensa que hace que no te ilusiones demasiado para no experimentar otro sufrimiento como el que tuviste.

Quédate con lo importante: Estáis bien, os queréis, os habéis apoyado mutuamente en los momentos difíciles del aborto, tus suegros han aceptado bien la situación…

En definitiva, que no sientas la ilusión de entonces no quiere decir que no quieras a tu pareja o tengas dudas. Estás en una fase en la que tu mente se adelanta a cualquier contratiempo, pero eso no significa que, cuando llegue el momento, no lo vivas bien.

No te presiones, disfruta de tu presente, coméntales a tus padres la fecha cuando te sientas con ánimo para hacerlo y trata de centrarte en tu realidad actual. Si ves que te sigue costando mucho, te vendrá bien una terapia psicológica que te ayude a reencontrarte contigo y con lo mejor de tu vida. Algunos libros te pueden ayudar como ‘Recuperar la Ilusión’; ahí detallo cómo salir delante de situaciones como esta.

Me ha pedido un tiempo

PREGUNTA En noviembre empecé una relación con un chico, nos conocimos de una manera casual y espontánea. Empezamos a tener una relación muy bonita donde siempre hacíamos planes juntos con amigos, él es muy generoso y me colmaba de regalos que sabía que me encantaban. Todo genial.

Su padre tiene una enfermedad, lo que le hace ser cabeza de familia. Se encuentra agobiado en general.

El 2 de febrero me dijo que necesitaba un tiempo para estar solo, espacio para pensar porque todo había ido demasiado deprisa. Francamente, no ha ido excesivamente deprisa, pero quizás yo haya sido demasiado intensa con los mensajes y las llamadas. Me gustaría que me indicase qué puedo hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando una persona nos pide tiempo y distancia hay que dárselo. Es posible que esté agobiado con el tema de su padre, o que hayan coincidido otra serie de circunstancias en su vida, pero ha podido sentirse agobiado y necesita frenar.

Estás actuando bien, al contestar solo a los mensajes que él te manda. Tiene derecho a encontrarse consigo mismo, a analizar sus sentimientos y emociones hacia ti, a valorar su situación actual, lo que le desgasta, lo que le fortalece, lo que le ayuda…

Dale ese tiempo y analiza en profundidad esta experiencia para extraer los aprendizajes que encierra. A veces nuestros ritmos o tiempos no son los mismos que los de la otra persona.

Si ves que pasan las semanas y no parece que tome una decisión, en ningún momento fuerces la situación. Si finalmente dice que dejáis definitivamente la relación, respétalo también y hazlo sin reproches.

Otro concepto del amor

PREGUNTA Mi consulta es sobre mis ex parejas, tengo 2 hijos y ahora soy madre soltera, lo cual no supone un problema para mi.

El inconveniente está en que elijo muy mal... y he leído que mientras no sane yo seguiré atrayendo el mismo patrón de hombres, personas agresivas o celosas, o con alguna conducta que hace que la relación no sea sana.

Razón por la que he optado no salir con nadie. Y pasar del tema. Aunque sé que no es una solución acertada. Me gustaría una respuesta de qué puedo hacer para trabajar este tema, ya que me gustaría tener otro concepto de lo que es el amor y las relaciones sentimentales.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, hay personas que parecen fijarse siempre en parejas que tienen una serie de hándicaps importantes: agresividad, celos… Habría que analizar en profundidad las razones que, en tu caso concreto, te llevan a ello; posiblemente tienes una sensibilidad especial que, en lugar de estar alerta y rechazar este tipo de relaciones, sientes una especial atracción o dependencia emocional.

Dejar de tener contacto, como tú dices, y pasar del tema, es una medida temporal; difícilmente la podrás mantener en el tiempo y tampoco sería la solución. ¿Qué puedes hacer? Profundizar en tu autoconocimiento y en las relaciones que has establecido hasta la fecha, en los denominadores comunes que tienen, en las conductas que tiendes a repetir…, y a partir de ahí trabajar tu seguridad y tu confianza en ti misma, para detectar estos casos y saber decir “no” a tiempo.

Son muchas las personas que vienen a consulta de psicología por este tema, y es cierto que las consultas de Salud Mental están muy saturadas en la Sanidad Pública en estos momentos, pero si necesitas ayuda para afrontar el tratamiento, hay fundaciones, como la nuestra, que te pueden ayudar. Te dejo el contacto: 910 837 781