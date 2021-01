Consultorio de Psicología: "No soporto cuando la gente come, odio profundamente el ruido al masticar"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Amante inventado

PREGUNTA Escribo porque estoy bastante preocupada por mi salud mental (no tengo dinero para permitirme psicólogos).

El caso es que tengo pareja desde hace muchos años y ahora he pasado un momento de mi vida muy difícil, aislada de mi familia y sin trabajo. Llevo dos meses creyendo tener una semirrelación virtual con un chico mediante indirectas, etc., hoy me he declarado atreviéndome a hablarle directamente y me ha dicho que no sabe de qué le estoy hablando.

Está claro que he confundido todas las señales y me he obsesionado como escapatoria a mi vida (o que él me esté vacilando, pero no creo que alguien sea capaz de algo así).

No es la primera vez que me pasa, pensar que le gustó a alguien y que luego a esa persona le guste otra. Soy dada a la fantasía y al enamoramiento, aunque llevaba reprimiendo mis sentimientos un par de años.

La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Creo que necesito ayuda para superar haberme inventado una historia tan nítida, me da mucho miedo estar loca. Gracias por su comprensión.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien dices, estás pasando momentos difíciles, sin familia, sin trabajo…, y eso hace que tu mente busque alicientes, estímulos y nuevas ilusiones.

Está claro que hay un vacío en tu vida que has intentado llenar de forma errónea con esa especie de relación virtual.

Es el momento de profundizar en tu conocimiento y de aprender nuevos recursos para la situación que está atravesando.

Dices que no tienes dinero para psicólogos, pero hay fundaciones, como la nuestra, que pueden ayudarte. En nuestro caso, en situaciones de alta penuria, además de subvencionar gran parte del tratamiento podemos ofrecer becas que te permitan recibir la ayuda profesional que necesitas. No lo dudes y no sufras inútilmente.

Miedo a comunicar que no es virgen

PREGUNTA Llevo 1 año con una persona maravillosa. Nosotros contamos nuestro tiempo de relación desde el primer día en el que hablamos no el día en que nos conocimos. Cuando comenzamos pensé que no sería algo serio puesto que él es un chico de Estados Unidos y yo de Latinoamérica, por lo que no paré del todo el contacto con otras personas hasta que me di cuenta de que si era algo real porque asumimos el compromiso.

Resulta que antes de conocer a mi novio estuve con alguien que pensé que sería maravilloso y la verdad es que cuando yo tenía 17 años y él 24 me violó, aquel momento fue atroz.

La verdad es que ahora me siento como una basura, porque mi novio piensa que soy virgen y la verdad es que no es así, pero tampoco quiero contarle de qué manera perdí la virginidad.

En una ocasión la persona que me violó me escribió diciendo que le contaría todo a mi novio porque él quiere que vuelva con él. No sé si contarle a mi novio o mejor quedarme con ese momento tan feo por dentro, no puedo dormir imaginando el momento en el que él pudiera descubrir lo qué pasó.

No sé qué hacer para aliviar la culpa, creo que necesito terapia y he pensado hasta en separarme de mi novio para no sentir que lo engañé. Quiero entender cómo puedo quedarme con ese secreto tan grande y ser feliz.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tienes razón en que necesitas terapia psicológica. En efecto, tú eres víctima de una violación, cuyas consecuencias padeciste en su momento y sigues padeciendo.

La solución no es cortar con tu novio actual, ni ponerte en contacto con tu violador. La opción es recibir ayuda psicológica para superar esa vivencia tan traumática. En el transcurso de la terapia tu terapeuta te dirá cuándo es el momento y la forma de comunicárselo a tu novio.

Si él te quiere de verdad no dudará de ti; pero ahora lo más importante es superar esa situación tan traumática y sentirte libre de culpa. No dejes de pedir ayuda psicológica, cuanto antes lo afrontes, antes lo superarás.

Infidelidad inexistente

PREGUNTA Hace poco más de año y medio mi marido se marchó de casa porque creyó que le fui infiel (no era cierto). Ya hemos firmado el divorcio y él ha conocido a una mujer con la que mantiene una relación.

Después del tiempo transcurrido no consigo olvidarme de él y sigo echándole de menos. Tengo miedo de perder mi vida (tengo 53 años y estuvimos juntos 32) y no salir de esto aunque quiero hacerlo. ¿Qué puedo hacer para empezar a disfrutar de mi soledad y quitarme ese miedo? Gracias por su respuesta.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una persona que deja la relación después de 32 años por una supuesta infidelidad por tu parte, que no era cierta, demuestra que en realidad ya no quería luchar por vuestro matrimonio.

Comentas que tu ex ha conocido después a una mujer con la que mantiene una relación. Es posible que sea verdad, pero también es posible que conociera ya a esa persona antes; en cualquier caso, lo que está claro es que vuestra relación no tiene marcha atrás.

Para empezar a disfrutar de tu soledad es crucial que antes te reencuentres con lo mejor de ti misma, te aceptes y te quieras con tus imperfecciones y tus cualidades; que te enfoques a lo que aún puedes vivir y no a lo que viviste y ya no existe.

Una vez que estés bien contigo misma podrás abrirte al mundo que te rodea, disfrutar de las cosas que te gustan, experimentar nuevas experiencias, ampliar tus amistades, intensificar tus relaciones sociales… Recuerda que el miedo se supera pasando a la acción, pero no olvides que antes será crucial que te sientas bien contigo misma: ese será el primer objetivo a conseguir. En ese propósito probablemente te pueda ayudar leer libros como 'Lo mejor de tu vida eres tú'. Ahí detallo cómo conocerte en profundidad, como aceptarte, cómo valorarte, cómo disfrutar de tu vida…

Sonidos molestos

PREGUNTA Llevo muchos años, desde pequeña, odiando profundamente cuando la gente come, especialmente el sonido de cuando la gente mastica con la boca abierta o hace algún tipo de ruido con la boca. También me pasa con algunos tonos de voz agudos o insoportables.

Me pueden mucho estos sonidos pero los que más son los de la comida, hasta el punto de comer en otra sala, poner la tele muy fuerte, con cascos y música alta, etc. Se me hace muy difícil comer con mi familia porque la mayoría comen con la boca abierta.

Entiendo que pueden ser problemas de mordida, sin querer o lo que sea, pero ya llega un punto que no lo soporto. Me irrita demasiado, tengo que irme de su lado.

Intento decírselo pero es que ya me toman por loca y pesada. Se me hace muy difícil comer con estos sonidos continuos. A veces ocurre con mis amigos, pero como salimos fuera a restaurantes o bares el sonido ambiente lo camufla y puedo estar relajada. En cambio, si es una sala cerrada, solo personas y nada de sonido de fondo, para mí se hace muy claro y me es imposible.

Sé que hay gente a la que le molesta también, pero no creo que lleguen hasta el mismo punto que yo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al margen de que tengas una especial sensibilidad acústica, parece que tienes una respuesta de rechazo muy automatizada. La solución no es pedir a los demás que no hagan ruido al comer, es contigo con quien hay que trabajar.

La buena noticia es que la psicología posee en la actualidad técnicas y recursos muy eficaces para situaciones como la que tú vives.

Hay que hacer una evaluación exhaustiva y muy completa de tu caso para diseñar a partir de ahí un programa de entrenamiento muy específico. Este programa te permitirá superar el malestar que sientes ante determinados sonidos.

No podemos pedir al mundo que cambie para que se ajuste a nuestros requerimientos, pero sí podemos trabajar recursos y habilidades en nosotros que nos permitan una convivencia tranquila y unas relaciones sociales adecuadas.

Lo dicho, pide sin falta ayuda profesional y ya verás cómo consigues comer en compañía sin que eso te supongo malestar.