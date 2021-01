Consultorio de Psicología: "No domino mis celos y mi novio se cansa, cualquier cosa que hace me parece sospechosa"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Esquizofrenia y vuelta a los porros

PREGUNTA Mi hermano es esquizofrénico. Sigue tomando la medicación pero ha vuelto a los porros que fueron los que le ocasionaron el brote.

No obedece a nada y no sabemos qué hacer. Necesitamos consejo, muchas gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, necesitan ayuda profesional. Es importante que tome la medicación, pero en paralelo hay que trabajar sus niveles de autorregulación emocional, y eso hay que hacerlo con psicólogos expertos.

En estos casos, donde el paciente seguramente no tiene ningún interés en seguir una terapia, lo que hacemos los profesionales de la psicología es empezar trabajando con su medio familiar, para ver cómo les podemos ayudar en las situaciones que están viviendo y cómo podemos conseguir que finalmente el paciente se involucre plenamente en el tratamiento.

Si de nuevo su hermano ha vuelto a consumir porros, no duden en solicitar ese tratamiento de forma urgente.

Doce años con depresión

PREGUNTA Quería saber cuánto dura una depresión. Llevo así 12 años, tengo 44, y siento que ya no tengo fuerzas. Me he tratado con profesionales pero sigo en el pozo.

Tengo rachas mejores, lo admito, pero está ahí de fondo y percibo que siempre es mi compañera, y no quiero vivir así, quiero curarme, como otras personas que la han tenido y que han saido adelante definitivamente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hay muchos tipos de depresiones, tendríamos que saber cómo es la suya, características, tratamientos previos que ha tenido…, para poder contestar a su pregunta.

La psicóloga Macarena Fernández Hoyo, gran experta en depresión, concluye en 'La psicología que nos ayda a vivir' que la depresión es uno de los trastornos psicológicos más limitantes y de mayor incidencia en la población occidental.

Una de cada cinco personas sufrirá una depresión a lo largo de su vida. Sus causas son variadas y, hoy en día, se cuenta con tratamientos bastante eficaces. Como en casi todo trastorno, existen unos factores personales y de estilo de vida que favorecen su aparición, por lo que podemos trabajar para su prevención.

Dentro de los diferentes abordajes terapéuticos tenemos el modelo bioquímico, donde los neurotransmisores, que son sustancias que segrega el cerebro en determinadas situaciones, juegan un papel esencial.

En el modelo psicológico cognitivo conductual buena parte de sus aplicaciones se basan en las teoría de Ferster, quien estableció como factor común de las personas depresivas una reducida frecuencia de actividades reforzantes o gratificantes.

La terapia cognitiva (del pensamiento) parte de la premisa de que no son las situaciones adversas las que determinan nuestras reacciones frente a las mismas, sino más bien nuestra manera de pensar sobre los acontecimientos lo que incide en las emociones que experimentamos y, por consiguiente, en nuestra manera de actuar frente a los acontecimientos.

Dentro de las estrategias cognitivas (relativas al pensamiento) se encuentra el entrenamiento en habilidades de resolución de problemas, cuyo fin es dotar al sujeto depresivo de un enfoque frente a los problemas que le permita analizarlos con distanciamiento emocional, valorando todas las opciones posibles y tras la toma de decisiones, diseñar un plan de aplicación efectivo.

En definitiva, necesitaríamos saber cuál es su caso concreto, la evolución que ha tenido, la respuesta a los diferentes tratamientos para poder contestar a su pregunta, pero lo que está claro es que hoy en día los tratamientos han ganado mucho en eficacia y que lo ideal suele ser combinar la farmacología con los tratamientos psicológicos.

Otro de los factores que estamos viendo como más determinantes es el trabajo en paralelo con la familia o con las principales personas de referencia en la vida del paciente con depresión. Ese entrenamiento familiar y ese abordaje múltiple está consiguiendo que casos muy prolongados en el tiempo evolucionen muy satisfactoriamente. En definitiva, no tire la toalla porque con la ayuda y el tratamiento adecuado, podrá superar su depresión.

De cañas con compañeras

PREGUNTA No consigo dominar mis celos y mi novio se está cansando. Llevo tres años con él y cualquier cosa que hace me parece sospechosa. Si se queda una hora más en el trabajo pienso que en realidad está tomando una caña con compañeras.

Si tarda más tiempo del lógico en hacer la compra, le pregunto que con quien estaba. Me ha dado un ultimátum y lo paso fatal, porque creo que esto mío cada vez va a peor. Le amo y no lo quiero perder, pero necesito ayuda. De antemano, gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los celos pueden condicionar en extremo tanto la vida de la persona que los siente como de quienes son objeto de su celotipia y padecen sus consecuencias.

Los celos se alimentan, en su mayor parte, de pensamientos irracionales, que tienen como base la inseguridad de la persona que los experimenta. Esos pensamientos que distorsionan la realidad provocan en usted unos miedos que la paralizan y la bloquean.

Los celos no se solucionan sometiendo a la otra persona objeto de nuestros celos a un interrogatorio constante para que nos dé la seguridad que no sentimos. Los celos hay que tratarlos directamente con la persona que los sufre.

No tenga dudas de que necesita ayuda profesional. Los psicólogos en estos casos hacemos una evaluación en profundidad que nos permita determinar el origen de sus celos, los pensamientos que los provocan, las circunstancias que los desencadenan…

Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento deberá dedicar siempre una parte muy importante a trabajar su autocontrol emocional, su seguridad en si misma, su autoestima, su confianza en usted y en las personas importantes en su vida…

No ponga en riesgo su relación ni se resigne a vivir con unos celos que impedirán su felicidad presente y futura. En libros como 'La inutilidad del sufrimiento' detallo cómo combatir esos pensamientos irracionales que están en la base de sus celos.