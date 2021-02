Elena y Gonzalo, 'Dos Pediatras En Casa': "En el caso de los niños, este año hay una epidemia de salud"

Elena Blanco y Gonzalo Oroño son pediatras y padres y, desde hace más de tres años también autores de Dos pediatras en casa, un blog con el que han conquistado a miles de padres gracias a sus explicaciones directas y sencillas y que, tras ganar los últimos Premios 20blogs, ha pasado a formar parte de la comunidad de blogs de este periódico.

Casi simultáneamente han publicado su primer libro, Dos pediatras en casa. Una guía sobre salud infantil infantil para salir de dudas y no desesperar, un práctico manual en el que, fieles a su estilo, nos ayudan a salir de dudas ante los problemas de salud más frecuentes de nuestros hijos.

¿Cuál era su objetivo con este primer libro?

Gonzalo: Nosotros abrimos un blog hace tres años con la idea de ofrecer a la gente soluciones sencillas sobre las enfermedades más frecuentes de los niños, con las dudas más comunes que nos encontramos en las consultas. Hace un par de años, Zenith, la editorial, se puso en contacto con nosotros porque les gustó la forma en la que escribíamos y los temas que tratábamos y creyeron que era una buena idea plasmarlos en un libro en forma de guía. Esperemos que sea de ayuda para aquellos que tienen hijos pequeños y que encuentren un refugio en el que encontrar explicaciones sobre lo que les pasa a sus hijos.

¿Qué encontrarán de nuevo o diferente los padres que ya les siguen en el blog?

Gonzalo: El libro no es un ‘cortapega’ del blog. Hablamos de los mismos temas porque es salud infantil, pero no queríamos que fuera una recopilación de posts. El libro está hecho desde cero y la estructura no tiene nada que ver con cómo estructuramos los temas en el blog. El libro es más un conjunto…

Elena: El concepto de la información es el mismo, pero está hecho para que sea una guía, está estructurado por temas, por bloques, dentro de cada capítulo plantea distintas cuestiones… En el blog simplemente se nos ocurre un tema y escribimos sobre él, y hay cosas muy específicas que, por ejemplo, en el libro no aparecen.

Portada del libro ‘Dos pediatras en casa'. Zenith

El subtítulo es muy claro, ‘Una guía sobre salud infantil para salir de dudas y no desesperar’, porque ¿se desesperan mucho los padres con la salud de sus hijos?

Elena: Hay algunos que sí, y creemos que parte de esa ‘desesperación’ se puede paliar cuando estás informado sobre las principales cosas que les pueden pasar a nuestros hijos.

Como dice Boticaria García en el prólogo, estamos antes los padres más informados de la historia, y también ante los más ‘infoxicados’. ¿Es así?

Elena: Sí, y nosotros, como padres y pediatras lo vemos cada día, tanto en la consulta como en las redes sociales. En la red hay muchos perfiles profesionales, que son muy fiables, pero otros muchos que simplemente cuentan su experiencia y lo son menos, porque la experiencia de un niño no tiene porque tener nada que ver con otro. Muchas veces nos vienen muchos padres diciendo que han leído tal o cual cosa que no es correcta, y nuestra labor ahí es explicarles y darles información fiable, que les pueden sacar de dudas. Tampoco pretendemos que este libro sustituya a la consulta del pediatra.

¿Han notado mucha preocupación o incluso bulos relacionados con el coronavirus?

Gonzalo: Llevamos un año de pandemia y en este tiempo hemos aprendido mucho, porque al principio había poca información y a veces contradictoria. A medida que pasa el tiempo, vamos a aprendiendo cómo se contagian los niños, sabemos que suele ser una infección leve… El problema es que mucha gente se ha puesto a opinar desde su propia experiencia sin tener la base o los estudios para poder crear una información y eso crea mucho ruido que puede confundir a los padres. Si los padres tienen dudas en cuanto a los síntomas, cómo actuar ante un contacto… lo mejor es que se pongan en contacto con su pediatra.

Este año, a pesar del coronavirus, no parece ser un mal año para la salud de los niños. ¿Lo notan en las consultas?

Elena: Sí, se nota mucho, tanto en consultas como en los hospitales. Las medidas de prevención -ventilación, lavado de manos, mascarillas, quedarse en casa su hay síntomas…- en el caso de los niños se están cumpliendo muy bien y las infecciones en general en los niños han bajado mucho. Si hay pocas infecciones, hay pocas complicaciones y, por tanto, pocas hospitalizaciones por infecciones. Así que podemos decir que este año en los niños lo que hay es una epidemia de salud.

Gonzalo: Incluso muchas plantas que se utilizaban otros años para niños tienen que ser ocupadas con los que más lo necesitan, que son los adultos. Ya pasó en marzo y otra vez vuelve a pasar.

"Hay que buscar perfiles profesionales y fijarse en que se cite la fuente de información en la que se basan"

Y qué es peor, ¿no informarse o informarse mal?

Elena: A nuestro juicio, es peor no estar informado. La sobreinformación a veces es perjudicial porque recibes a veces mensajes contradictorios, pero al final es gente que está preocupada por estar bien informado, quiere saber… En ese camino, lo que debemos hacer es enseñarles a distinguir entre la que es útil y la que debemos desechar.

Seguro que mucha gente os dice que los tienen ‘chupado’ con sus hijos por ser pediatras. ¿Es así u os ‘desesperáis’ como cualquier otro padre?

Elena: Al final nos encontramos con las mismas dificultades que el resto. Tienes más información y estás más tranquilo frente a muchos temas de salud, pero los temas relativos a la crianza, los hemos tenido que aprender igual que el resto de los padres. Por eso en este libro hemos querido aunar nuestra experiencia profesional como pediatras con la de padres, entendiendo las dudas a las que los padres se enfrentan en su día a día y la información que necesitan. Hemos intentado hacer la guía que nosotros necesitaríamos si no fuéramos pediatras.

¿Tenían antes de empezar algún pediatra 'influencer' como referente?

Gonzalo: Cuando tuvimos la idea de escribir el blog empezamos a mirar lo que había en las redes y en la primera persona en la que nos fijamos es en una amiga nuestra, Miriam Tryana, que tiene una web que se llama ademanda.org. Pero hay muchos pediatras en redes sociales, como Lucía mi pediatra, Pediatra 2.0, Anna Estapé… También hay muchos pediatras en redes que no tienen blog, pero que también hacen divulgación… Aunque todos hablamos más o menos de lo mismo, cada uno tiene su estilo y sus seguidores. Lo importante es que la información llegue y que haya perfiles profesionales en redes sociales que divulguen información útil a los padres que la buscan.

¿Qué otros libros o blogs recomendarían? Para que los padres no se ‘infoxiquen’ googleando…

Gonzalo: Además de buscar perfiles profesionales, tienen que fijarse en que en la información que encuentren se cite la fuente de información en la que se basan, que es algo que hacemos nosotros. Nos basamos en documentos e información de fuentes como, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría, y lo ‘traducimos’ a un lenguaje que los padres puedan entender. Y también se tienen que fijar en que la información esté actualizada. Además, hay organismos oficiales, como la propia AEP que también tienen perfiles en las redes sociales y webs dirigidas a padres y que están escritas por pediatras.

Elena: Sí, por ejemplo, la web Enfamilia, que es de la Asociación Española de Pediatría, es muy completa y somos autores gran número de pediatras, nosotros incluidos. También la de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, En familia y Salud, que es bastante parecida. Antes de tener nuestro blog, son los que yo recomendaba en la consulta.

Su blog, en poco más de tres años, ha cosechado mucho éxito.

Elena: Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Lo cierto es que nosotros hemos sido muy perseverantes y, cuando no nos leía nadie, seguíamos publicando. Llega un momento que, por los motivos que sean, empieza a seguirte más gente, a leerte, a compartir… Hasta que nos llegó la posibilidad de escribir un libro, que es lo que todo bloguero quiere conseguir, pasar del mundo digital al mundo literario.

Gonzalo: Tenemos entradas muy bien posicionadas en Google y no sabemos ni cómo lo hemos conseguido. La constancia y la disciplina influyen, porque, salvo momentos concretos, nunca hemos dejado de publicar, a pesar de que solo le dedicamos nuestro tiempo libre, que muchas veces es después de las 12 de la noche. Porque nosotros somos pediatras que trabajamos en centros de salud y además tenemos niños pequeños.

Además, tras ganar los Premios 20blogs, su blog se ha incorporado a 20minutos. ¿Cómo afrontan esta etapa? ¿Cambiará en algo el blog?

Gonzalo: El premio 20Blogs ha sido un reconocimiento absoluto a nuestra labor y nos sentimos muy orgullosos. Vamos a poder seguir publicando el contenido que queramos, con nuestro estilo y con todas las entradas que ya tenemos escritas. Y tenemos la esperanza de que gracias 20minutos lleguemos a mucha más gente, que es el objetivo que tenemos los que hacemos divulgación.

Aunque acaban de ‘parir’ su primer libro. ¿Creen que habrá un segundo?

Elena: Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, no aposta, sino porque ya no nos cabía más, así que sí, ya tenemos algunas ideas que esperamos poder plasmar en otro libro.