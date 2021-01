Consultorio de Sexo: "Tras 8 años de novios y 2 casados mi mujer me propone un trío, estoy descolocado y triste"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

No quiero ser gay

PREGUNTA Tengo 22 años, soy hombre y nunca había dudado de mi sexualidad hasta ahora, la cual sé que es masculina pero me han entrado las dudas y me crea obsesión. Siempre me he excitado con las mujeres, me gustan las mujeres, tengo muchos amigos y jamás me han llamado la atención; cuando pienso en estas dudas me crea mucha ansiedad y preocupación.

Debido a todo esto se me ha ido un poco el deseo sexual. Este problema surgió porque yo siempre he sido una persona un poco nerviosa a la hora de tener sexo, debido a mi ansiedad o dudas con el tamaño de mi pene y eso hace que las relaciones sexuales planificadas me causen nerviosismo por miedo a bloquearme; prefiero las relaciones sexuales no cuadradas que fluyen solas, entonces suelo excitarme más rápido y no tengo el pensamiento obsesivo.

Hace mes y medio que tengo mi novia pero mi preocupación por mi disfunción eréctil me agobia mucho y me hace perder el deseo sexual y vuelvo a mis pensamientos obsesivos. Es algo que me afecta mucho; doctor ayúdeme a solucionar esto y ser feliz como era antes, no quiero ser gay, quiero tener mi familia y una vida normal. Dicen que se nace homosexual y eso me agobia más.

RESPUESTA DEL EXPERTO La identidad sexual es la percepción íntima de considerarse a sí mismo hombre o mujer; y esta percepción es cerebral, se expresa desde dentro, no se elige, no se puede cambiar y no lo determinan ni los genitales ni la cultura.

Otra cuestión diferente es la orientación sexual, es decir, si deseamos y/o nos atraen hombres o mujeres.

La orientación del deseo sexual no es dimórfica, es decir, no se mueve en términos de blanco o negro. La orientación sexual se mueve en parámetros intersexuales, es decir, en predominios.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo no determina la esencia fundamental de tu orientación sexual.

De la misma manera que un encuentro erótico con personas del otro sexo no determina una orientación del deseo en clave heterosexual.

Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

Otro asunto diferente es la disfunción eréctil que presentas ante una relación sexual programada.

Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podemos deducir que no hay causas orgánicas que justifiquen su dificultad de erección en un contexto relacional.

Una vez descartada la causa física de tu déficit eréctil hay que valorar cómo afrontas tu primer encuentro erótico con una nueva pareja; si vas con una habitual y lógica preocupación por cómo irán las cosas en el terreno íntimo y además esa persona te gusta especialmente, es probable que afrontes el encuentro con una cierta inseguridad.

En ese momento entran en juego dos elementos que chocan entre sí: el deseo y el miedo; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo, entonces la ansiedad origina una lógica respuesta vascular que se traduce en tu pérdida de erección.

En este caso, un sencillo asesoramiento sexológico, unido a un apoyo farmacológico inicial, te permitiría ir cogiendo confianza para gradualmente ir dejando la medicación de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano íntimo de vuestra relación.

Y en cuanto resuelvas esta inseguridad erótica, te entenderás mucho mejor en lo relativo a tu identidad y orientación sexual.

Riesgo de Covid

PREGUNTA Tengo un amigo que nos deseamos mil; él pasó el covid hace 2 meses. Si mantenemos relaciones totales ¿me puede contagiar? Es importante porque vivo con una abuela de 92 años.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no tiene síntomas, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección. No obstante, deberá vacunarse cuando le corresponda.

Pese a todo, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, te sugiero que lo consultes con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Quiere experimentar

PREGUNTA Mi mujer me ha propuesto un trío con otra mujer. Llevamos dos años casados tras ocho de novios. Nunca me hizo tal propuesta durante el noviazgo. Estoy descolocado y triste, no sé cómo reaccionar.

Dice que quiere experimentar. Y más que la propuesta me ha desorientado que quiera con una mujer; hubiera preferido un hombre, la verdad. La he dicho que no, por supuesto. Estoy fatal. ¿Por qué me ha hecho esta propuesta? Gracias por su consejo. Para mi es inaceptable, espero que lo entienda.

RESPUESTA DEL EXPERTO Entrar en un marco abierto en el plano erótico, es decir, un marco liberal donde las parejas buscan elementos terceros con los que compartir cuerpo y no corazón requiere conversaciones pausadas, sinceras y relajadas donde cada cual exponga su punto de vista sobre el tema y que permita valorar las ventajas e inconvenientes de la decisión.

En vuestro caso, es de agradecer la sinceridad y la complicidad manifestada por tu mujer al hacerte saber sus deseos más íntimos. Tampoco ha de sorprenderte la idea de que sea con otra mujer puesto que la realidad “hombre” ya la conoce contigo.

Estáis en un marco estable de relación y las circunstancias de convivencia y de intimidad van cambiando a medida que se cumplen años; ello ha provocado la curiosidad de tu mujer para explorar nuevos caminos eróticos.

Mi sensación es que estáis en una fase relacional que requiere una nueva conversación para evaluar vuestra vida erótica, explorar las necesidades eróticas de cada uno y exponer los miedos en su caso.

Si tras la conversación os mantenéis en la duda, sugiero consultéis a un profesional de la Sexología de vuestra zona para que os asesore y pueda valorar si esa posibilidad de innovación en el terreno erótico puede reportar más beneficios que perjuicios.