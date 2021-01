DuckDuckGo alcanza su récord con 100 millones de búsquedas en un día, ¿es el buscador una amenaza para Google?

DuckDuckGo, el motor de búsqueda que quiere competir con Google llevando por bandera la privacidad, está de enhorabuena. Por primera vez en su historia, el buscador ha alcanzado 100 millones de consultas en un solo día.

Se define como “el buscador que no te rastrea”, asegurando que nunca guarda la información personal, que no persigue al usuario con anuncios y que, por tanto, tus datos no quedan expuestos.

DuckDuckGo batió este récord el pasado 11 de enero, llegando exactamente a procesar 102.251.307 búsquedas. La plataforma está en camino de alcanzar alrededor de 90 millones de búsquedas diarias de media en el mes de enero.

Si se echa un vistazo a los datos del buscador se verá que está llevando una evolución muy positiva: comparando la información con el mismo mes del pasado año, el promedio fue de 52 millones de consultas. En enero de 2019 tenía unos 26 millones de búsquedas diarias y en 2018 unos 17 millones.

Crecimiento del buscador en los últimos diez años. DuckDuckGo

Y si valoramos 2020, el año no ha ido nada mal: DuckDuckGo tuvo una media de 23.700 millones de consultas aproximadamente el pasado año -en 2019 fueron unos 15.000 millones y en 2018 unos 9.000-.

Los buenos resultados del motor de búsqueda no se deben solo a su movimiento en la web: su aplicación móvil es más popular que nunca y la semana pasada alcanzó el puesto número 7 en las listas de la App Store de iOS para todas las aplicaciones gratuitas y el 1 en las de utilidad.

¿Es una amenaza para Google?

DuckDuckGo es el segundo motor de búsqueda móvil en Estados Unidos, en términos de participación, detrás de Google y por delante de Bing y Yahoo.

La plataforma está experimentando una tasa de crecimiento sin igual en sus más de doce años de vida, pero aún así está todavía lejos de cazar al gigante. Google no comparte sus datos de volumen de búsqueda. Los únicos datos que ha compartido fue una vez en 2010 cuando afirmó que se hacían más de mil millones de búsquedas por día y otra en 2012 cuando la cifra ya llegaba a 3.200 millones de búsquedas al día.

En casi diez años, evidentemente, podemos asumir que esto ha crecido. Según las últimas estimaciones el ‘rey de internet’ estaría procesando actualmente 70.000 consultas por segundo, lo que se traduce en 228 millones de búsquedas por hora, 5.800 millones de búsquedas por día y aproximadamente 2 billones de búsquedas globales por año. La persona promedio realiza entre tres y cuatro búsquedas al día.

