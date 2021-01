El extraño fenómeno en el que los bebés inhalan células cancerosas de la madre en el parto vaginal

Aunque no es imposible que un bebé contraiga cáncer de su madre, se trata de un fenómeno que no ocurre con mucha frecuencia. Se estima que la transmisión del cáncer materno a la descendencia ocurre solo dos veces por cada millón de nacimientos de madres con cáncer, y las células enfermas se transmiten al bebé a través de la placenta en estos casos extremadamente raros.

Pero ahora, científicos japoneses han hallado una nueva forma a través de la que las madres pueden transmitir su cáncer a los recién nacidos.

Tal y como recoge Science Alert, los médicos han hallado la transmisión vaginal de células cancerosas de madres con cáncer de cuello uterino a bebés en el momento de su nacimiento.

"La transmisión maternoinfantil del tumor en el canal del parto durante el parto vaginal también es teóricamente posible", explican en su artículo, publicado en el The New England Journal of Medicine los investigadores, dirigidos por el oncólogo pediátrico Ayumu Arakawa del Hospital del Centro Nacional del Cáncer en Tokio.

"Si la madre tiene cáncer de cuello uterino, el bebé puede estar expuesto a las células tumorales en los fluidos del canal de parto y podría aspirar las células tumorales a los pulmones", afirma.

Este sistema previamente desconocido (inhalar cáncer en sus primeras respiraciones) parece ser responsable de dos casos no relacionados de cáncer de pulmón pediátrico diagnosticados en un par de pacientes varones jóvenes: un niño de 23 meses y otro de seis años.

En ambos casos, los pacientes acudieron al hospital con síntomas de su enfermedad, el de 23 meses con tos y el de seis con dolor en el pecho. En cada caso, las tomografías computarizadas revelaron lo que finalmente resultaron ser tumores cancerosos en los pulmones de los niños, que se trataron con éxito en ambos casos, aunque no fácilmente.

Ambos pacientes recibieron episodios repetidos de quimioterapia, pero solo se les eliminó la enfermedad después de someterse a operaciones para extirpar el tejido canceroso: en el caso del niño de 23 meses, se extrajo un lóbulo canceroso de tejido pulmonar, mientras que el de seis de un año necesitaba que le extirparan todo el pulmón izquierdo.

Los dos casos, al detalle

En el caso del niño de 23 meses, su madre de 35 años, que no había recibido una vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), recibió un diagnóstico de cáncer de cuello uterino apenas tres meses después del nacimiento del bebé, habiendo dado negativo siete meses antes. Finalmente, los tumores se diseminaron a su pulmón, hígado y huesos, y murió.

Sin embargo, el análisis del tejido de su tumor cervical y del tumor pulmonar de su hijo reveló similitudes en el perfil genético en forma de ciertas mutaciones y alelos, y la falta del cromosoma Y, lo que sugiere que el cáncer del niño provenía directamente de su madre.

Los tumores del niño de seis años tenían las mismas firmas genéticas del cáncer de cuello uterino de su propia madre, que se observó por primera vez a través de un tumor que se detectó durante su embarazo, pero que lamentablemente se consideró estable de manera incorrecta. Más tarde le extirparon el útero, las trompas de Falopio y los ovarios, pero falleció dos años después de la cirugía debido a la enfermedad.

Sobre la base de todo lo anterior, y que los tumores de ambos hijos también tenían las características del genoma del VPH, los investigadores concluyeron que el cáncer de pulmón en los niños fue causado por la transmisión de tumores cervicales de las madres.

"El patrón peribronquial (relacionado con las vías respiratorias del sistema respiratorio) de crecimiento tumoral en ambos niños sugirió que los tumores surgieron de la transmisión vaginal de madre a hijo a través de la aspiración de fluidos vaginales contaminados con tumores durante el parto", explica el equipo.

En la mayoría de los casos que involucran la transmisión del cáncer de madre a feto, la liberación placentaria de células cancerosas tiende a provocar la propagación de cánceres al cerebro, huesos, hígado y otros tejidos, incluidos los pulmones. Aquí, fueron solo los pulmones, lo que ofrece una pista sólida de cómo la enfermedad podría haberse transmitido a los propios cuerpos de los niños.

"En nuestros dos pacientes, los tumores se observaron solo en los pulmones y se localizaron a lo largo de los bronquios", escriben los autores.

"Es probable que las células tumorales de la madre estuvieran presentes en el líquido amniótico, las secreciones o la sangre del cuello uterino y fueran aspiradas por los bebés durante el parto vaginal", añaden.

Si bien las posibilidades de que esta ruta de infección cancerosa parezcan ser increíblemente escasas para cualquier familia, los investigadores enfatizan que la prevención a través de la vacunación contra el VPH evitaría aún más que ocurra este método de transmisión, un mensaje especialmente importante en el contexto de Japón, que tiene un historial problemático con las vacunas contra el VPH.

Además, los investigadores sugieren que la cesárea debería ser la forma de parto recomendada para las madres con antecedentes de cáncer de cuello uterino.