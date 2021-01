Consultorio de Sexo: "Tengo 35 años, era muy fogoso antes y ahora no me interesa el sexo, me produce incluso rechazo"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Desmesurado interés por el sexo oral

PREGUNTA Últimamente a mi marido le preocupa mucho más de lo habitual tener sexo oral. Siempre afortunadamente nos ha ido bastante bien en el sexo aun llevando 20 años juntos y teniendo una hija en común; pero hace unos meses apareció una chica en su trabajo y algo ha cambiado en él.

Soy bastante desconfiada y tengo miedo. Me hago preguntas: ¿Por qué le preocupa tanto el sexo oral?, ¿para nuestro disfrute?

Espero que me ayuden con mi preocupación por pensar que ese tipo de juegos los haga con otra persona. Estoy confusa.

RESPUESTA DEL EXPERTO Cuando una pareja lleva compartiendo muchos años de biografía erótica en común suele ocurrir que los nuevos intereses y gustos eróticos de la pareja se interpreten en clave de sorpresa y nos hagan pensar qué ha cambiado en él o en ella.

Cada persona tiene gustos y preferencias singulares y exclusivas en el ámbito del erotismo y además se rigen por momentos evolutivos de tipo personal.

El erotismo constituye un jeroglífico personal muy singular, de carácter biográfico, conformado por una serie de elementos que lo hacen único y exclusivo en cada persona y cambiante con el paso de los años.

Creo que para tu tranquilidad estaría bien compartieses con tu pareja tu sorpresa por estos cambios en su manera de hacer erótica.

Esta complicidad te permitiría también espantar el fantasma de los celos, celos que se alimentan de imaginación y conllevan desconfianza.

Tonalidad del flujo

PREGUNTA Desde hace unos días me sale el flujo con un tono algo demasiado oscuro. ¿Puede ser grave? No tengo ningún dolor ni nada, y las relaciones con mi marido son normales.

Al no tener dolor lo estoy dejando pasar pero ya no sé si puede ser síntoma de algo. Gracias por su ayuda.

RESPUESTA DEL EXPERTO En principio no parece deba preocuparte la tonalidad de tu flujo vaginal, que seguramente responde al momento de ovulación de tu ciclo menstrual.

Si al síntoma que expones se sumaran otros como escozor o picor al orinar, molestias durante la relación sexual coital y picor perigenital, podríamos pensar en una vaginosis o desequilibrio de la flora vaginal (hongos vaginales), en algún cambio en tu ciclo menstrual o en alguna ITS. En estos supuestos deberías solicitar cita con algún profesional de la Ginecología.

Infidelidad con la boda a la vista

PREGUNTA Tengo una duda que me atormenta. Tengo novio desde hace 4 años (tengo 29). Tenemos fecha de boda para septiembre, incluso. Pero hace unos días he tenido una relación sexual con una chica. No sé cómo pasó, me lié la manta a la cabeza y probé.

El caso es que tengo unas ganas enormes de repetir. Y estoy lógicamente muy preocupada. Creo que si sigo con esto, es posible que eche al traste todo lo vivido con mi pareja. Por favor, quiero consejo, porque las ganas son irrefrenables (también por parte de ella). De antemano, gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO Entre los humanos hay una tendencia natural al encuentro con el otro. El deseo de encuentro nos lleva a sentirnos atraídos por los demás, la atracción puede llevar al enamoramiento y si este proceso sigue adelante surge el amor.

La búsqueda de un cierto equilibrio entre el amor y el componente pasional y erótico es un sugerente deseo que intentamos alcanzar y mantener.

Una experiencia erótica, ajena a la relación de pareja habitual, suele ir rodeada de una serie de ingredientes que suelen hacerla especialmente sugerente: novedad, misterio, intriga, expectativa, atracción, transgresión y fantasía; en definitiva, es una experiencia que se mueve en el plano de la emoción y la sensación; y si a eso le añadimos el ingrediente de que no exigimos al amante, en tu caso a la amante, ninguna prueba de amor, el placer de la transgresión es una probable realidad.

La orientación del deseo sexual no es dimórfica, es decir, no se mueve en términos de blanco o negro. La orientación del deseo se mueve en parámetros intersexuales, es decir, en predominios.

Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales, hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de tu orientación sexual.

Mi sugerencia es que tu reflexión se deje llevar, no tanto por las sensaciones obtenidas en una experiencia erótica puntual, sino por repensar tu relación actual.

Expuesto lo anterior, te toca valorar tu realidad concreta y evaluar los beneficios y riesgos que para tu vida actual de pareja conlleva mantener esta experiencia ajena a tu relación de pareja actual.

Recuperar el interés

PREGUNTA He perdido el interés por el sexo. Ya no me atrae como antes, siento hasta rechazo. No lo veo como una pata de la mesa de mi vida, por así decirlo.

Lo comento con amigos y me dicen que si estoy loco, que es fundamental para tener una buena vida o una vida digamos equilibrada, que sí es importante. Y estoy algo confuso.

Yo me siento bien, pero la opinión de mis amigos hace que me coma más la cabeza. ¿Debo recuperar ese interés por el sexo?, ¿es necesario que sea así?

Tengo 35 años y hasta ahora mis relaciones han sido buenas y satisfactorias. Tuve novia de los 26 a los 29 y todo bien en general, éramos muy fogosos y lo pasábamos genial; y después de dejarlo todo siguió igual con los “ligues” que tuve. Pero desde hace un año más o menos todo ha cambiado. ¿Debo acudir a un profesional? Le agradezco la ayuda.

RESPUESTA DEL EXPERTO El interés erótico vive fluctuaciones a lo largo de nuestra vida y especialmente cuando vivimos en un contexto de pareja estable.

Si el desinterés erótico de una persona se instala de una manera brusca y llamativa habrá que valorar el estado de salud integral y/o si la persona está consumiendo algún fármaco o sustancia que explique este descenso de su deseo erótico.

También convendría saber si tu pérdida de interés sexual es global, es decir, afecta a tu erotismo individual (autoerotismo) y compartido (relacional) o sólo es un desinterés específico.

Vivimos en una sociedad en la que si eres joven, tienes buena salud y tienes pareja hay un “imperativo legal” a tener deseo; y claro la obligación y el deseo son incompatibles.

Mi sugerencia es que te permitas no tener deseo, y si esta ausencia de deseo persistente te genera malestar, acude a algún profesional de la Sexología que permita valorar tu caso y abordar tu malestar.