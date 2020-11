El altavoz inteligente de Google, por 19 euros y otras buenas ofertas para hacer de tu casa una 'smart home'

Si por distintas razones te perdiste el Black Friday, hoy tienes una oportunidad única en tus manos. En su edición 2020, el Cyber Monday trae lo mejor de lo mejor en descuentos que no puedes dejar pasar. El lunes más esperado del año ya está aquí para que puedas conseguir todos esos aparatos que tanto deseas y a precios increíbles. Y es que este magno evento no va solo de ordenadores ni smartphones. La fiesta del descuento online también trae rebajas en el mundo de los altavoces inteligentes. ¿Todavía no tienes el tuyo? Llegó el momento de adquirir modelos como Google Home o Alexa a tu hogar.

Por su capacidad de facilitar distintas tareas, este tipo de dispositivos han ganado gran popularidad en el mercado. Si bien, llevamos bastantes años cargado un asistente de voz en nuestros bolsillos (gracias al móvil), su versión creada para el hogar proporciona una tecnología mejorada en cuanto a funciones y reconocimiento de la voz y audio. Lo más interesante es que, a estas alturas, distintas marcas han apostado por el internet de las cosas y por lanzar sus propios dispositivos inteligentes. ¿Necesitas ayuda para elegir el tuyo? Pues en 20decompras nos adelantamos y seleccionamos las mejores rebajas en altavoces inteligentes exclusivas por este lunes.

Tres apuestas inteligentes para casa

- Altavoz inteligente Nest Mini de Google... ¡por solo 19 euros! Costaba 59 euros y, gracias al Cyber Moday, puede ser tuyo por menos de la mitad de precio en Mediamarkt.

Nest Mini de Google. Mediamarkt

- Altavoz inteligente Belkin Soundform Elite Smart con cargador inalámbrico incluido... ¡con un ahorro de 100 euros! Costaba 299,90 euros y, por el Cyber Monday, tiene un precio de 199,90 euros, en Fnac.

Belkin Soundform Elite Smart. Fnac

- Echo Dot de cuarta generación... ¡por menos de 30 euros! Antes costaba 59,99 euros, pero, en Mediamarkt, para celebrar el Cyber Monday lo han rebajado a mitad de precio.

El nuevo Echo Dot, ya a la venta. Mediamarkt

Descubre todas las ofertas de este Cyber Monday.

