Charli D'Amelio supera los 100 millones de seguidores: así es la reina de TikTok

Si te preguntaran sobre quién es la persona más poderosa de la Tierra, ¿qué dirías? Seguramente pienses en quien ocupa el despacho oval de la Casa Blanca... tenemos noticias para ti: la reina del mundo es una mujer, tiene 16 años y viene de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.

A estas alturas de 2020, si todavía no sabes lo que es TikTok es que has estado metido en una cueva. La red social estrella no solo ha enganchado a las generaciones más jóvenes, también ha caído en ella el público más maduro. Y entre sus más de 800 millones de usuarios hay una en particular que acapara miradas a diario: ella es Charli D’Amelio y con sus 100 millones de seguidores es la soberana indiscutible e influencer número uno de la plataforma.

Aunque no te lo creas, hace poco más de un año que esta jovencísima bailarina estadounidense aterrizó en TikTok. Su primer vídeo fue un playback con una amiga en mayo de 2019 y la publicación acumula hoy en día 5 millones de likes.

Nacida en 2004 en Norwalk, Connecticut (EE. UU.), el éxito de D’Amelio le ha permitido cambiar de escenario y ha pasado de subir vídeos desde su pequeña habitación a hacerlo desde la mansión de Los Angeles a la que se ha mudado con su familia.

D’Amelio ha recibido este récord justo después de ‘una mala pasada’: tras decir en un vídeo en YouTube que “solo” tenía 95 millones de seguidores y no 100, “una cifra más redonda”, los usuarios ‘castigaron’ a la ‘tiktoker’ y perdió de golpe un millón de followers. Sin embargo parece que esta pequeña polémica ha supuesto el último empujón para coronarse como la primera persona en superar los 100 millones fans en TikTok.

¿Qué hace para que todo el mundo la adore? Básicamente, lo que hacen el resto de ‘tiktokers’: bailar al ritmo de las canciones más populares de la red social y crear coreografías para retar a sus seguidores a replicarlas. También triunfa en otras plataformas: en Instagram tiene cerca de 34 millones de seguidores y en YouTube 8 millones y medio de suscriptores.

No parece que nadie vaya a lograr sacarle del trono próximamente, ya que la siguiente cuenta más seguida está bastante lejos de ella: es Addison Rae, y la también bailarina tiene 69,9 millones de seguidores y ha acumulado más de 4.400 millones de ‘Me gusta’ en la red social. Rae también es una estrella relativamente nueva en TikTok, ya que se unió en julio de 2019.

4 millones de dólares según Forbes

El ‘boom D’Amelio’ no es gratis: según la revista Forbes, esta adolescente tiene una fortuna de 4 millones de dólares. Solo le supera Rae, que es la estrella de TikTok con mayores ingresos, recaudando un estimado de 5 millones de dólares el año pasado.

D’Amelio tiene una colección de ropa y una línea de belleza propias, esta última la comparte con su hermana Dixie, que también brilla en el firmamento de TikTok con 44,8 millones de seguidores. De hecho, toda la familia está en la red social: su madre, Heidi, tiene 6,9 millones de followers y su padre, Marc, 8,5 millones. Tal es la fama de esta familia que están grabando un reality sobre su vida.

