Cómo superar una ruptura de pareja y no sentir la soledad

Una separación de pareja o un divorcio puede ser un proceso muy difícil, sea cual sea el motivo, porque puede suponer un desequilibrio emocional y un cambio de vida personal o familiar. La ruptura de pareja supone el comienzo de un periodo de adaptación que puede desencadenar en pensamientos catastrofistas y creencias irracionales que acaban afectando a las actitudes y comportamientos.

En este sentido, una de las preguntas realizadas al consultorio semanal de psicología de 20minutos, atendido por la experta en psicología Mª Jesús Álava Reyes, trataba de dar respuesta a este problema. "He terminado una relación y no veo salida, me siento solo, no tengo con quién hablar, siento que esto consume mi vida", señalaba la consulta. Pero, ¿cómo se puede superar una ruptura? ¿Es normal sentir soledad?

Superar esta sensación desde la acción

En primer lugar, se trata de una sensación bastante frecuente en ciertos casos, "cuando se termina una relación que ocupaba las principales esferas de nuestra vida", explica la experta en psicología. Así, algunas personas "se quedan como en una especie de estado de shock y elaboran pensamientos muy catastrofistas" que pueden originar este tipo de emociones.

De esta manera, la soledad se puede superar desde la acción. "Aunque en estos momentos sienta que no tiene con quién hablar, la realidad es que puede hacerlo". Sin embargo, es imprescindible dedicar tiempo a las diferentes áreas de la vida como puede ser el trabajo, los amigos, el deporte, la familia o los planes de ocio.

En cualquier caso, la experta recomienda evitar quedarse en casa "porque eso solo serviría para aislarse aún más y llenarse de una soledad que en estos momentos le resulta irrespirable".

Aprende a aceptar tus emociones

Tener este tipo de sentimientos, que pueden ser diferentes y variar en intensidad dependiendo de cada persona, no significa que sea malo, por lo que uno de los primeros pasos es reconocer e identificar dichas emociones y aceptarlas. Por otro lado, es esencial trabajar y potenciar la autoestima

Así, "lo primero es aceptar la nueva situación. Negarnos a creer y aceptar lo que ha ocurrido no sirve de nada, solo alargará el proceso, será aún más complicado si tenías una dependencia emocional muy fuerte con esa persona", explican desde el Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP). Esto no se trata de negar o evitar las emociones, sino de aceptarlas.

Por tanto, "es importante que si tienes ganas de llorar, lo hagas", añaden. Reprimir las sensaciones no es un buen paso para superar este proceso. Por otro lado, aunque al comienzo de la separación es habitual preferir pasar más tiempo a solas "es muy importante que estos momentos de soledad no te aíslen en exceso", indican. En este punto, cabe destacar que la inactividad puede bloquearte y atraparte "en los pensamientos negativos y nada óptimos en una situación de ruptura".