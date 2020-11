Esta es la marca de las mascarillas que usa Kamala Harris, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos

Kamala Harris lució un traje de dos piezas de Carolina Herrera durante su discurso tras ser elegida vicepresidenta de los Estados Unidos, una impecable americana y unos pantalones de color blanco que hacían contraste con un complemento que se ha vuelto fundamental: la mascarilla.

Desde que comenzó la pandemia, multitud de marcas han elaborado y puesto a la venta mascarillas de diferentes tipos, con gran variedad de colores, mensajes y diseños.

Así, Kamala Harris lucía en su discurso tras la elección una mascarilla negra que contrastaba con el traje blanco, una mascarilla de la marca Wolford que se puede adquirir también en España.

Concretamente, Harris llevaba el modelo Clasic Mask Fit, cuyo precio es de 20 euros la unidad y está disponible en varias tallas. Está a la venta a través de la web de Wolford, en este enlace.

Su material principal es el poliéster (91%) y, además, está compuesta también de un 9% de elastano. Así, entre las recomendaciones de uso y lavado está la de no secarla en la secadora, no plancharla y no lavarla en seco. Lo aconsejable es lavarla en la lavadora con agua caliente, ya que es una mascarilla reutilizable.

Además, en la web se pueden encontrar otros modelos, como la Lace Mask, que cuesta 28 euros o la Silk Mask, que tiene el mismo precio, 28 euros. Por último, hay un set de tres mascarillas Clasic Mask Fit, como la de Kamala Harris, que tiene un precio de 55 euros.