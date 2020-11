Así es el nuevo DNI 4.0 que prepara el Gobierno

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha anunciado el desarrollo del nuevo DNI 4.0 y de una aplicación que permitirá que los usuarios lleven el documento en su teléfono móvil.

En la Comisión de Interior del Congreso, Pardo ha explicado los presupuestos del cuerpo para el próximo año y ha hecho referencia al Proyecto Identidad Digital DNIe, financiado con recursos del Fondo de la Unión Europea para la Recuperación y Resiliencia de la economía española.

El proyecto cuenta con una dotación de 25 millones de euros, de los cuales 6,5 millones irán destinados al desarrollo del DNI 4.0, DNI Exprés, inclusión de tabletas en la expedición de documentos, pago de tasas mediante TPVs y la aplicación DNIe en el móvil.

El DNI 3.0 introdujo la tecnología NFC, que permite identificar la identidad de los usuarios a través de un dispositivo electrónico.

Ahora, el DNI 4.0 busca ofrecer un sistema duradero y que cumpla las certificaciones en materia de seguridad e interoperabilidad de la nueva regulación europea eIDAS, según el documento The Evolution of the Spanish Electronic ID Card.

El nuevo DNI 4.0 será compatible con el estándar de pasaportes digital es LDS2 y contará con un sistema en chip (SoC, según sus siglas en inglés) bajo arquitectura ARM, según el documento New Spanish eID Document 4.0 del comisario general de Extranjería y Fronteras, Enrique Taborda.

Hasta el momento, el director general de la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre los plazos para el desarrollo del DNI 4.0 ni de la aplicación que permitirá que los usuarios lleven su documento de identidad en el teléfono móvil.

Esta información llega después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) lanara en marzo miDGT, una aplicación gratuita disponible para dispositivos iOS y Android, que permite a los usuarios llevar tanto el permiso de conducir como el resto de documentación del vehículo en el móvil.