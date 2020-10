El truco para no malgastar la pasta de dientes está en Amazon, es eléctrico... ¡y cuesta menos de 30 euros!

¿Estás en busca de la sonrisa perfecta y no sabes cómo lograrlo? Existen una serie de hábitos que, de acuerdo a los expertos, harán lucir tus dientes más sanos y blancos. Y es que no existe mejor complemento para lucir espectacular, que un rostro cargado de risa y seguridad. A estas alturas, la higiene bucal va mucho más allá de blanqueamientos y tratamientos costosos. En tus manos queda la tarea de hacer todo lo posible por tener una boca sana. Para esto el cepillo de dientes es clave, especialmente si se trata de limpiar con profundidad las zonas difíciles.

Sin embargo, es en el mismo cepillo de dientes donde habitan los microbios y no nos damos cuenta. No queremos alarmarte, pero según estudios elaborados por la Universidad de Manchester (en Reino Unido), en este utensilio es posible encontrar una media de hasta 10 millones de bacterias. Pero para evitarlas, debes mantener el orden y la limpieza a raya. En este caso siempre viene bien contar con algún gadget antibacteriano y sumarlo a nuestra rutina de aseo (si todavía no tienes un irrigador, nunca es tarde para cuidar todavía más tus dientes).

En 20decompras fuimos en búsqueda de los mejores aparatos de higiene dental y hemos dado con un must. Se trata de un portacepillos de dientes eléctrico, que cuenta con un dispensador de pasta de dientes para evitar desperdicios, cubierta antipolvo y soporte para la pared. Lo realmente llamativo, es que este modelo de Meco Eleverde, posee un esterilizador UV capaz de matar el 99,99% de bacterias y gérmenes del cepillo de dientes. Y como si fuera poco, en este pequeño almacenamiento, puedes colocar hasta cinco cepillos y proteger a todos los integrantes de tu familia. Cuenta con cuatro estrellas doradas y puede ser tuyo por solo 27,99 euros.

Para mantener la higiene dental a raya, el portacepillos de Meco Eleverde. Amazon

¿Por qué apostar por este portacepillos de dientes eléctrico?

Puede matar el 99,998% de las bacterias y gérmenes en el cepillo de dientes. Ha sido probado y certificado.

El esterilizador UV también combate las bacterias que causan halitosis y gingivitis.

Con este soporte para cepillos de dientes, puede colocar cinco cepillos de dientes (incluidas las cabezas de cepillos de dientes eléctricos) y una pasta para evitar desperdicios.

De fácil instalación, puede colocar el soporte del cepillo de dientes en el baño con cinta adhesiva de 3M (sin agujero) o fijarlo a la pared con tornillos (no incluidos).

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.