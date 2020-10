Consultorio de Sexo: "Parece que a mi novia no le basta con mi penetración, que no le soy suficiente, y me mosquea"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Mejor postura para que la mujer goce

PREGUNTA ¿Qué postura es la mejor para que la mujer goce? Con mi esposa nos basta la habitual, la del misionero que llaman, pero querríamos probar otras. ¿Me propone algunas?

RESPUESTA DEL EXPERTO En un contexto erótico de pareja no hay posturas mejores ni peores, hay sencillamente personas que eligen qué y cómo les gusta más y, sobre todo, con quién.

Es evidente que la pervivencia del amor en pareja requiere cuidados y dedicación, es decir, al amor hay que dedicarse. Y eso hay que trasladarlo también al plano del erotismo y sexualidad de pareja, y todo con el objetivo de hacer lo menos predecible y rutinaria nuestra vida sexual.

Por todo ello os animaría a que busquéis un momento y espacio para mantener una lúdica conversación que permita hablar de vuestros deseos, expectativas y fantasías eróticas.

Penetración anal placentera

PREGUNTA Mi marido me está sugiriendo la penetración anal. Nunca me lo había planteado y tengo algunos miedos. ¿Qué debo hacer para que sea placentera?

RESPUESTA DEL EXPERTO Los gustos y los deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica y cambiante de la relación.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a tus deseos.

La penetración anal, como juego erótico en la pareja, sí requiere ciertas pautas subordinadas a la estructura anatómica peculiar de la zona anal.

La zona anal es una estructura anatómica sin sistema de lubricación propio, por ello, una vez consensuado el deseo mutuo, conviene tener en cuenta ciertas recomendaciones:

1.Hábitos dietéticos saludables (dieta mediterránea) que faciliten la motilidad intestinal los días previos al encuentro erótico.

2.Una higiene genital apropiada antes y después del juego.

3.Preservativo en su caso, que desecharemos si luego incluimos penetración vaginal.

4.Imprescindible hidratación de la zona anal.

5.Un entrenamiento previo del suelo pélvico permitirá saber relajar y contraer la musculatura perianal y con ello facilitar las cosas.

6.Elegir una postura adecuada a la estructura corporal de la pareja.

7.La persona receptora debe marcar el ritmo del encuentro erótico y llevar el control en todo momento.

8.Tener a mano toallitas limpiadoras.

9.Si aparece el dolor o alguna molestia, abandonar el juego erótico.

Escozor

PREGUNTA Desde hace un mes sufro escozor con la penetración. Antes no me pasaba. Finalmente termino pero lo paso mal y con ese dolor. Mi novio no se lo explica. ¿Puede ser culpa de él? ¿Cómo se trata? Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO Al hablar de “escozor” voy a considerar que hablas de un contexto de penetración vaginal, en consecuencia de una “dispareunia”.

Son necesarios más datos relativos al tipo de dolor, a su localización, a su persistencia, a su intensidad…, para poder perfilar las causas de tus molestias.

Que te haya empezado a suceder hace un mes, es decir, de un modo brusco e imprevisto, sugiere y nos hace pensar en alguna alteración hormonal, patología vaginal o efecto colateral de algún fármaco que hayas empezado a tomar.

Una vez esclarecida la causa última de tus molestias, el tratamiento suele ser sencillo; sí os aconsejaría de modo inmediato que evitéis la relación coital a la espera de que consultéis con un profesional de la sexología y/o de la ginecología de vuestra zona geográfica.

Penetro y ella retoma su estimulación

PREGUNTA Por respuestas suyas anteriores ya sé que la mayoría de las mujeres no tienen orgasmos en sí con la penetración, sino que hay que estimularlas el clítoris.

Yo así lo hago con mi novia, que llega fácilmente al orgasmo, pero cuando penetro, ella retoma su estimulación, y esto ya no lo comprendo, no lo veo muy bien, porque parece que no le soy suficiente y me “mosquea”. ¿Qué debo hacer, decírselo o intentar sobrellevarlo? Gracias por su ayuda.

RESPUESTAS DEL EXPERTO La responsabilidad del placer erótico en pareja tiene que ver más con uno mismo que con la pareja. Tal y como comentas, para que una mujer llegue al orgasmo durante la penetración vaginal suelen requerirse estímulos clitoridianos combinados y simultáneos.

El que tu novia asuma, en vuestro encuentro erótico compartido, la responsabilidad de su propio placer y sus propias sensaciones, es una muestra de complicidad de pareja y una garantía para la satisfacción sexual de ambos.