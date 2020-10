Muere un voluntario en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19

La autoridad sanitaria brasileña, Anvisa, ha comunicado este miércoles la muerte de un voluntario que participaba en los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford en el país sudamericano.

Oxford ha confirmado el plan de proseguir con los ensayos y ha añadido que, tras una cuidadosa evaluación, "no hay preocupación por la seguridad de las pruebas", según ha recogido la agencia Reuters. Por su parte, el periódico brasileño O Globo, que cita fuentes no identificadas, ha informado que al voluntario se le había suministrado un placebo y no la vacuna.

Anvisa no ha facilitado más detalles, para lo que ha aludido a la confidencialidad de los datos médicos de los participantes en el ensayo. También AstraZeneca ha declinado manifestarse por el momento.

Ha sido la Universidad de Sao Paulo, que está ayudando a coordinar la fase 3 de las pruebas en el país, quien ha comunicado que el voluntario era brasileño, sin revelar el lugar de residencia exacto del fallecido.

Este mismo miércoles ha habido polémica en Brasil en torno a la adquisición de las vacunas, después de que el presidente, Jair Bolsonaro, anunciara en sus redes sociales que el Gobierno no comprará la vacuna de Sinovac, pese a que su ministro de Salud, el general del Ejército Eduardo Pazuello, firmó la víspera un protocolo de intenciones para adquirir 46 millones de dosis de tal inmunizante por un valor de 427 millones de dólares.

A raíz de esta declaración de Bolsonaro, diferentes sectores brasileños le han pedido que no convierta la adquisición de la vacuna contra el coronavirus en una nueva disputa electoral e ideológica.