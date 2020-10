¿Unos auriculares 'bluetooth', con cinco estrellas y por menos de 30 euros? Sí, en los chollos ‘flash’ de Amazon

No hay buen café que consiga hacer de un lunes un día más positivo y es que tras un fin de semana de descanso (o lleno de planes) retomar nuestra rutina diaria (trabajo, deporte, obligaciones...) no es fácil para nadie. Sin embargo, hay hechos que consiguen levantarnos un poco el ánimo para afrontar la semana que tenemos por delante y uno de ellos es darnos un capricho. Disfrutar de nuestro dulce favorito y tumbarnos en el sofá al terminar el trabajo para ver nuestra serie favorita son algunas de las opciones, pero no hay nada que nos haga tener una actitud de viernes el primer día de la semana como encontrar el gadget techie que llevas tiempo buscando en oferta. Y hoy, en este último caso, estás de enhorabuena.

En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado unos auriculares inalámbricos rebajados un 15% para que, por fin, puedes añadirlos a tu rutina. Estos dispositivos no dejan de ganar en popularidad y no es de extrañar puesto que, además de que en el mercado existen dispositivos a un precio muy asequible, estos nos permiten disfrutar de la música o de las conversaciones de una forma cómoda, evitando los cables. Además, la mayoría de estos gadgets cuentan con tecnología de reducción de ruido, para brindarnos una mayor experiencia, y con un gran grado de impermeabilidad para que incluirlos en nuestras rutinas deportivas sea sencillo.

Este es el caso de los auriculares inalámbricos de Motast, un modelo que Amazon ha incluido entre sus ofertas flash de hoy al rebajarlo un 15% durante las próximas horas (y en unidades limitadas). Así que hoy, por menos de 30 euros, puedes darte un capricho de lunes que te ayude a empezar la semana con buen pie. ¿Te animas?

Estos auriculares cuentan con tecnología de reducción de ruido. Amazon

Sus prestaciones más atractivas

Con reducción de ruido . Los auriculares de Motast adoptan la última tecnología de reducción de ruido para asegurar una experiencia inmersiva. Así, es capaz de filtrar el ruido circundante para ofrecer la mejor calidad de sonido, al tiempo que puede captar con precisión las voces durante la llamada para no perder detalle.

. Los auriculares de Motast adoptan la última tecnología de reducción de ruido para asegurar una experiencia inmersiva. Así, es capaz de filtrar el ruido circundante para ofrecer la mejor calidad de sonido, al tiempo que puede captar con precisión las voces durante la llamada para no perder detalle. Sonido estéreo. Uno de los secretos del éxito de estos 'gadgets' es que usan bocinas de metal de 10mm y diafragmas de alta calidad para brindar agudos claros y graves altos y profundos, lo que le permiten escuchar música en estéreo y sin interrupciones.

Uno de los secretos del éxito de estos 'gadgets' es que usan bocinas de metal de 10mm y diafragmas de alta calidad para brindar agudos claros y graves altos y profundos, lo que le permiten escuchar música en estéreo y sin interrupciones. Emparejamiento automático . Para asegurar una transmisión rápida y una conexión estable y continua, estos auriculares cuentan con tecnología 'bluetooth' 5.0. De este modo, además de una conectividad buena, los Motast se encienden automáticamente cuando salen del estuche de carga y se emparejan con el dispositivo deseado en cuestión de segundos.

. Para asegurar una transmisión rápida y una conexión estable y continua, estos auriculares cuentan con tecnología 'bluetooth' 5.0. De este modo, además de una conectividad buena, los Motast se encienden automáticamente cuando salen del estuche de carga y se emparejan con el dispositivo deseado en cuestión de segundos. Ergonómicos y muy cómodos. Si por algo deben caracterizarse unos buenos auriculares 'bluetooth' es por ofrecer seguridad y comodidad al usuario en todo momento, y estos lo consiguen. Gracias a su diseño ergonómico, se pueden intercambiar las almohadillas hasta dar con la del tamaño que mejor se adapta a nuestras orejas.

