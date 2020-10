Qué son las glándulas de Cowper: ¿es posible un embarazo con líquido preseminal?

Durante la eyaculación se produce una expulsión de fluido biológico o semen que está compuesto por espermatozoidesdesarrollados en los testículos, secreciones y vesículas seminales. Sin embargo, en el momento previo a la eyaculación, el hombre expulsa un líquido preseminal que se origina en las conocidas como glándulas de Cowper.

Se trata de una sustancia blanquecina que no debería ser motivo de preocupación, viscosa y con función lubrificante, tal y como destaca el experto del Consultorio de Sexo de 20minutos, Santiago Frago.

El líquido preseminal tiene como función la lubricación de la uretra

Las glándulas de Cowper están situadas en la raíz del pene, donde comienza la uretra membranosa, y se encargan de "secretar un moco espeso que tiene como función principal la lubricación uretral durante la eyaculación", explican en la Clínica Universidad de Navarra.

Entonces, ¿qué es el líquido preseminal? Se trata de una secreción viscosa e incolora que se expulsan en pequeñas cantidades durante la excitación sexual momentos previos a la expulsión del semén. Sus principales funciones son la lubricación de las paredes de la uretra y la neutralización de la acidez provocada por la orina.

¿Alguna vez has escuchado la expresión "antes de llover chispea"? Aunque la probabilidad sea menor y no se encargue de su transporte, este líquido también puede contener espermatozoides, lo que significa que "existe una posibilidad de embarazo incluso si no se produce la eyaculación completa dentro de la vagina", subrayan los expertos de Mayo Clinic.

En este sentido, el método conocido popularmente como 'marcha atrás', que consiste en retirar el pene durante el coito antes de la eyaculación para evitar que el semen entre en la vagina, es poco confiable. La mejor alternativa para evitar el embarazo y prevenir la infección por enfermedades de transmisión sexual es utilizar anticonceptivos.