Consultorio de Psicología: "Al poco de casarme ya tonteaba con algún hombre, quiero saber por qué actúo así"

Llorar al despedirse de la pareja

PREGUNTA Desde el confinamiento empecé a tener dudas con mi pareja, llevo 6 años con él. Ahora actualmente nos va muy bien y estamos pasando una época muy buena, pero cada vez que paso 2, 3 o 4 días con él (ya que trabaja fuera y nos vemos fines de semana) cuando me despido de él me pongo a llorar. Solo lloro cuando paso días con él.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El confinamiento ha sido una prueba de fuego para muchas parejas. Las dudas y los interrogantes han aflorado más que nunca. La realidad es que la situación vivida ha sido tan difícil que, sin darnos cuenta, hemos cuestionado todo lo que nos rodea, empezando por la relación de pareja.

El ponerte a llorar cuando se marcha, después de haber estado varios días con él, nos indica que aún te encuentras vulnerable emocionalmente y de ahí tus llantos y tu tristeza. Es una situación que probablemente irá pasando; no obstante, puedes trabajar tu fortaleza y tu bienestar emocional a través de ejercicios. En cualquier caso comparte con tu pareja tus emociones y ayudaros mutuamente.

La hora de pensar en mí

PREGUNTA Anoche discutí una vez más con mi pareja, no cabe duda que no va a cambiar. Es el padre de mis dos niñas, a veces pienso en ellas antes que en mí; pero no aguanto más, cuando bebe se pone pesadisimo y grosero, conmigo y con las niñas y no puedo permitírselo.

La alteracion que tengo por esto lo reflejo hasta con las niñas y no quiero; pero no puedo controlarme. No entiendo por qué, a pesar de todo esto, siento lástima por él. Quisiera terminar con él pero no tengo esa volundad, pero está llegando la hora de pensar en mí.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hay situaciones que, cuando las faltas de respeto aparecen, nos indican, claramente, que el amor se ha terminado.No se puede estar con alguien por lástima, por vergüenza o por el qué dirán.

En relación a tus hijas, por lo que relatas aún son pequeñas y es normal que quieran a su padre; más bien quieren a la figura del padre, pero más pronto que tarde empezarán a darse cuenta que vuestra relación no funciona y que es difícil la convivencia cuando la pareja no se quiere y no se respeta.

Dices que lo has intentado varias veces y al final vuelves a caer y todo vuelve a empezar. Este hecho nos indica que seguramente necesitas apoyo profesional (es posible que él también), para ayudarte no solamente a tomar la mejor decisión, sino también para darte la fuerza y los recursos de llevarla adelante, y hacerlo a pesar de las dificultades que se puedan plantear.

En el libro 'Las 3 claves de la felicidad' detallo algunos casos con los que puedes sentirte identificada; en ellos insisto en la importancia de aprender a querernos y coger las riendas de nuestra vida. No te engañes. Hay relaciones que el tiempo sólo sirve para que empeoren. Muchos ánimos.

Mi pareja apuesta por sus hijas

PREGUNTA Tuve una relación de 3 años y durante 2 años conviví con mi pareja y sus hijas de 16 y 20 años. Fue todo perfecto con ella, sin ninguna pelea y haciendo planes, hasta un día que tuve una fuerte pelea con su hija de 20 años en casa porque no hacian nada.

Le dijeron a la madre que no eran felices, no estaban cómodas y era como vivir con un extraño en casa. A raíz de la pelea ella me ha dejado y dice que quiere estar sola y con sus hijas. Que no puede cargar con eso en su conciencia, que no sería lo mismo convivir de nuevo. Me dice que sus hijas son lo primero, que las ha dejado de lado todo este tiempo por estar conmigo.

Lo cierto es que ni quiere hablarme. Está transformada conmigo. No me escucha nada de lo que le digo, solo escucha a sus hijas. ¿Qué sería lo mas correcto que yo deba hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuenta, parece que su pareja ha sobreprotegido y sobreprotege en exceso a sus hijas. En realidad, ella piensa que dejándole a usted es una buena madre, que se sacrifica por sus hijas. No obstante, sus hijas probablemente lo que necesitan son normas, límites, hábitos, obligaciones…, pero su pareja es incapaz de verlo. Es posible que las niñas, que conocen a su madre, la estén manipulando emocionalmente.

Pero en estos momentos su pareja no lo ve; incluso, puede tener cierto “cargo de conciencia” por estos dos años, y aún esté sobreprotegiendo más a sus hijas, intentando “compensarlas” por ese tiempo que según ella no les ha dedicado.

En definitiva, la única vía sería que pidiese ayuda psicológica. Puede decirle que lo haga por sus hijas, para que esté segura que está actuando bien.

Un psicólogo experto rápidamente le dirá que puede estar confundiéndose, que dejarse manipular no es la mejor forma de ayudar a sus hijas, que al sobreprotegerlas las está impidiendo que adquieran recursos para la vida, que es importante que sepan enfrentarse a ciertas frustraciones, que aprendan a convivir, que asuman tareas en el día a día…

Por su parte, además de ofrecerle la posibilidad de consultar a un psicólogo quizás le pueda regalar algún libro como 'La inutilidad del sufrimiento' o 'Emociones que hieren', en ambos detallo cómo actuar en estos casos.

Dolor por ingresar a la madre en una residencia

PREGUNTA Tengo mucha pena por tener que ingresar a mi madre en una residencia, en la que tenemos plaza pública. Hace mas de 2 años que estoy cuidando de ella las 24 horas del día, pero tiene demencia avanzada y hace unos dias ya no camina.

Mi casa tiene escaleras y no está adaptada para ella. Tengo mucho dolor por pasar esta separacion con ella, ademas con el covid las visitas están restringidas. Necesito consuelo a mi desesperación

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda esa separación es uno de los sentimientos más duros que nos puede tocar vivir; especialmente si la unión con su madre es tan intensa y si lleva usted dos años cuidándola las 24 horas del día.

Por otra parte, es una realidad que ahora las visitas están muy restringidas, por lo que esa vivencia aún resultará más difícil de vivir, especialmente para usted.

En el lado positivo, está todo su amor hacia su madre y todo el afecto que ella ha sentido, porque a pesar de su demencia, usted lo sabe bien, el cariño se siente, se transmite y nos da vida. Y ese amor ha sido y será la gran satisfacción de su madre.

Por otra parte, a pesar del estado mental de su madre, escríbale una carta y grábesela diciéndole todo lo que representa para usted, todo lo que la quiere, todo lo que la querrá, lo importante que ha sido en su vida… Después, intente hablar con la Trabajadora Social de la residencia, y asegúrese que esa carta (esa locución suya) se la ponen a su madre todos los días, que escuche su voz, que sienta su emoción, su compañía, su amor infinito.

Finalmente, no se olvide de usted. Es mucho lo que va a cambiar su vida y sentirá un vacío tremendo. En libros como 'La soledad del cuidador' (del psicólogo Vicente Prieto) verá su caso reflejado y podrá ver cómo puede y debe cuidarse, cómo debe ayudarse y protegerse, cómo recuperar su ánimo y alejarse de la tristeza infinita que ahora puede sentir.

Recuerde, ha sido y será una hija maravillosa y el mejor regalo para su madre. Muchos ánimos.

Ni se me ocurre besar a mi marido

PREGUNTA Estoy casada y tengo 2 hijos. Llevo con mi marido 13 años casada y 16 juntos. Desde que me casé, al poco, ya tonteaba con algún hombre... Con el paso del tiempo ese tonteo ha llegado a más.

El año pasado conocí a alguien. Me gusta y me gusta estar con él. Desde entonces todo es diferente. Ya antes me costaba darle un beso o un abrazo a mi marido, pero desde hace unos meses no se me pasa por la cabeza.

No soy feliz. Y me planteo dejar la relación. No es justo ni para él ni para mí seguir así. Pero llega el momento y no se por qué no lo hago y sin embargo gente cercana a mí sí. Quiero saber qué me pasa y por qué actúo así, llevo mucho tiempo así y no consigo avanzar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Parece que tienes una insatisfacción interna que tratas de compensar con esos tonteos, buscando nuevas aventuras y nuevas experiencias; en realidad esa no es la solución, y separarte quizás tampoco sea lo más adecuado, al menos, hasta que consigas esa estabilidad emocional que te permita decidir de forma objetiva, sin buscar salidas falsas, de las que después te puedas arrepentir.

Una vez que hayas trabajado en profundidad con tus emociones y tus sentimientos, estarás en disposición de ver qué quieres hacer con tu vida y, lo más importante, estarás en la mejor disposición para llevar adelante tus decisiones, sean estas las que sean.

Recuerda, no busques atajos que sólo te llevarán a una profunda insatisfacción posterior. Una vez que hayas realizado ese análisis objetivo, no olvides que necesitarás recursos emocionales para llevar a efecto los siguientes pasos.

Los psicólogos vemos continuamente casos como el tuyo, y lo que hacemos es ayudar a la persona a que se encuentre a ella misma, que descubra cómo es y que adquiera los recursos suficientes para llevar adelante una decisión que puede ser trascendente en su vida. En libros como 'Amar sin sufrir' y 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo pautas para conseguirlo.