Miocarditis, cardiopatías congénitas, kawasaki... ¿Cuáles son los problemas cardíacos más frecuentes en los niños?

Hoy celebramos el Día Mundial del Corazón y es por ello por lo que queremos tratar los problemas cardíacos más frecuentes en niños. Pues, si bien las enfermedades del corazón siempre se asocian adultos y mayores, los más pequeños también pueden presentar problemas en este órgano.

De hecho, la Asociación Española de Pediatría (AEPED) afirma que "la primera causa de muerte súbita en niños es cardiovascular". Por lo tanto, conviene prestar mucha atención a los problemas cardíacos más frecuentes en niños.

Cardiopatías congénitas

Las cardiopatías congénitastienen una incidencia de entre 8 y 10 por cada 1000 recién nacidos, según datos de la AEPED. La presencia de este problema en neonatos, actualmente, supone un riesgo de un 10% de muerte súbita. Un porcentaje que se ha podido reducir gracias a los avances médicos.

Las anomalías de las arterias coronarias son las más frecuentes dentro de las cardiopatías congénitas, como indica la AEPED. También se encuentran en este grupo la tetralogía de Fallot y la patología aórtica que también son comunes.

Miocarditis y miocardiopatías

La miocarditis y las miocardiopatías son otro de los problemas cardíacos más frecuentes en niños. La miocarditis aparece cuando el tejido cardíaco se inflama y sus causas están en infecciones, toma de fármacos o enfermedades sistémicas autoinmunes. Su incidencia es de 1 entre 100.000.

Por otra parte, las miocardiopatías "son enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco", como explica la AEPED. Estas suelen tener un origen genético, aunque en algunos casos las miocardiopatías son adquiridas.

Síndrome de Kawasaki

El Síndrome de Kawasaki afecta a los niños menores de 8 años y lo que provoca es una vasculitis tanto de los vasos pequeños como grandes. En su fase aguda, este síndrome puede derivar en miocarditis o producir aneurismas en las arterias coronarias. Por lo que su diagnóstico temprano es importante.

Por el momento se desconoce cuál es la causa de este síndrome, sobre todo, porque no es una afección demasiado común. Sin embargo, la fiebre es un síntoma que invita a acudir al médico, ya que un diagnóstico tardío puede tener un impacto en la salud cardíaca de los niños negativo.

Enfermedad cardiovascular

Hemos dejado para el final uno de los problemas cardíacos más frecuentes en niños que nada tiene que ver con patologías congénitas, malformaciones del músculo cardíaco o síndromes para los que la medicina todavía no tiene todas las respuestas a las preguntas que se hace: la enfermedad cardiovascular.

La alimentación deficiente o malos hábitos como el sedentarismo hacen que algunos niños adquieran un peso superior al recomendado para su edad. Hasta el momento se sabía que esto podía repercutir en su salud en la edad adulta. Pero, los niños ya pueden presentar síntomas.

La hipertensión y el colesterol, además del exceso de peso, son señales de que conviene hacer un cambio en la alimentación para evitar que puedan sufrir un ataque cardíaco, angina de pecho o accidente cerebrovascular.

Aunque muchos problemas cardíacos frecuentes en niños no se pueden evitar, lo cierto es que la enfermedad cardiovascular sí es uno de ellos. Los hábitos saludables, una alimentación con productos poco procesados y una vida activa son claves. Hoy, en el Día Mundial del Corazón, no debemos olvidarnos de que no solo los adultos tienen problemas cardíacos. Los niños, también.