La última moda viral en transformación del rostro: esta web te muestra cómo serías si fueras un personaje de Pixar

Si cuando todo el mundo hablaba de cómo serías si fueras un anciano o del género contrario no pudiste resistirte y te bajaste FaceApp, es muy probable que te ocurra lo mismo y después de ver este artículo vayas a Toonify a convertirte en un dibujo animado.

La última moda viral es esta web en la que, subiendo una imagen tuya -o de quien quieras- puedes ver cómo serías si te hubieran creado unos dibujantes de Pixar. Aunque, si te detienes a mirar las imágenes, provocan cierto terror, convirtiéndonos a todos en una suerte de hombre de las cavernas sin frente.

Para lograr esta transformación, Toonify "cuenta con el amable apoyo" de la empresa de inteligencia artificial DeepAI y la 'toonificación' se realiza mediante modelos de deep learning.

¿Cómo usar Toonify?

Como casi siempre en este tipo de herramientas, cuanto mayor resolución tenga la foto que subes y menos cargada esté, mejor -evita elementos extraños que puedan confundir a la inteligencia artificial-. La página web te recomienda que mires al frente en la imagen, pues es para lo que está entrenado su sistema de detección de rostros.

Si llevas gafas, no te sorprendas si tu dibujo no las tiene. "No son muchos los personajes de películas animadas que usan gafas, por lo que el modelo parece haber aprendido a quitárselas en su mayoría".

