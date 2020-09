Destinos gastronómicos: los 10 mejores restaurantes de España en 2020, según los usuarios de Tripadvisor

Cada año, la plataforma de viajes Tripadvisor publica los premios Travelers' Choice Best of the Best basados en "millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo" que reflejan "lo mejor de lo mejor" en servicio, calidad y satisfacción del cliente, tal y como destacan en la web oficial.

Una de las categorías más relevantes de este reconocimiento es la lista de los Mejores Restaurantes del Mundo 2020, aunque también dedica un apartado a los mejores restaurantes de lujo en España.

A nivel internacional, el ganador indiscutible ha sido el restaurante Auberge Du Vieux Puits, del chef Gilles Goujon, situado en Fontjoncouse (Francia). Cuenta con tres estrellas Michelin y promete ser una experiencia única, según las opiniones de los usuarios. En segunda posición se encuentra La Ville Blanche, del chef Jean Yves Leuranguer, situado en Rospez (Francia). Y el tercer puesto de este ranking mundial corresponde al restaurante Chila, situado en Buenos Aires (Argentina).

Dos restaurantes españoles en el 'top' mundial

Entre los 10 mejores restaurantes no se encuentra, por el momento, ninguno español. No obstante, hay dos establecimientos destacados dentro del listado de los 25 mejores restaurantes a nivel global. Así, en 15ª posición se encuentra Azurmendi, del chef Azurmendi, situado en Larrabetzu, Vizcaya (País Vasco). Tiene tres estrellas Michelin, es uno de los más exitosos en toda la geografía española y destaca por ser el restaurante más sostenible del mundo, según la lista The World’s 50 Best Restaurants 2018.

Dos puestos más abajo, en la 17ª posición, nos encontramos con el restaurante Martín Berasategui ubicado en Lasarte-Oria, un municipio de la provincia de Guipúzcoa (País Vasco). También cuenta con tres estrellas Michelin y los clientes lo califican como "Excelente en todos los sentidos", una "Experiencia gastronómica" o como una "Creación de sabores".

Estos son los mejores establecimientos en España

Respecto al ranking de este año de los restaurantes españoles que han obtenido una mayor puntuación por los usuarios en la plataforma, estos son los 10 ganadores: