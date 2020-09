Qué es la ecoansiedad: ¿a quién afecta? ¿Qué síntomas tiene?

Algunas personas experimentan ansiedad por la preocupación que les produce pensar en el medioambiente y el futuro del planeta. Esta ansiedad puede aumentar al consultar datos de estudios e investigaciones sobre los recursos del planeta o sobre las actuaciones del ser humano que tienen un impacto muy negativo en el medioambiente.

Así, como cada vez son más las personas que experimentan esta sensación, ya se ha puesto nombre al sentimiento de nerviosismo, miedo o temor respecto al cambio climático, el medioambiente y el futuro del planeta: ecoansiedad.

Eco-ansiedad, la enfermedad provocada por el cambio climático Eco-ansiedad, la enfermedad provocada por el cambio climático

La ecoansiedad ha sido definida por algunos autores y se recoge, por ejemplo, en el informe Mental health and our changing climate: impacts, implications and guidance, de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). Aquí se establece que los cambios climáticos graduales y a largo plazo pueden tener efectos sobre la salud mental, que se derivan en miedo, ira, impotencia o agotamiento.

Así, los efectos climáticos que son, en su mayoría, irrevocables, y la preocupación por el futuro propio y de las siguientes generaciones puede suponer una fuente de estrés adicional para algunas personas.

Las personas afectadas por la ecoansiedad son aquellas que han convertido el cambio climático y la peocupación por el medioambiente en una lucha y un problema personal cuando, en realidad, es un problema que afecta a todo el mundo y a nivel global.

De hecho, hay otra palabra relacionada con este problema: la solastalgia. Esta se define como un tipo de angustia mental o existencial causada por el cambio climático.

Los efectos que puede provocar en una persona la ecoansiedad o solastagia son, entre otros: insomnio, depresión, nerviosismo o rechazo a tener un hijo por la preocupación de lo que pasará en un futuro con el planeta.

Para combatir la ecoansiedad se pueden seguir una serie de pautas, que se muestran en el siguiente vídeo, y que ayudarían a las personas que subren este problema que afecta a la salud mental:

Seguir un estilo de vida de acuerdo a esos valores. Reducir el uso de energía en casa. Reducir los viajes en avión. No avergonzarse de estos sentimientos o sensaciones. Actuar para cambiar el sistema. Encontrar personas con los mismos ideales. Proteger y cultivar los espacios verdes locales. Compartir los cambios que cada uno logra con otras personas.