Sí, hoy es el día que puedes conseguir unos auriculares 'bluetooth' por menos de 16 euros

Si alguien formulara la difícil pregunta de “¿qué te llevarías a una isla desierta?”, pero añadiendo que debería tratarse de un gadget tecnológico, muchas personas lo tendrían claro: unos auriculares inalámbricos. Estos dispositivos son unos de los más populares del mercado y, de hecho, los AirPods, la propuesta de Apple, llegarán a vender más de 100 millones este año. Aunque esta propuesta no esté al alcance de todos los bolsillos, existe una gran oferta de estos wearables, lo que permite adquirir algún modelo a buen precio. No es de extrañar la pasión de los usuarios por estos dispositivos, ya que su funcionamiento sin cables los convierten en la opción más cómoda para escuchar nuestras playlist preferidas mientras vamos al trabajo, mientras estamos de viaje e, incluso, mientras hacemos deporte, para conseguir así una dosis extra de motivación.

Por todo ello, a la hora de decantarnos por un modelo, debemos contrastar las diferentes prestaciones que ofrecen para dar con el más adecuado para nosotros y para nuestras necesidades. Que tenga una buena calidad de sonido y una conexión estable sin interferencias es uno de los aspectos más importantes y para el que debemos fijarnos en su tecnología bluetooth. Pero, además, podemos tener en cuenta su autonomía, para evitar tener que recargarlos cada día; si cuenta con micrófono integrado, si somos de tener largas conversaciones; y si se emparejan automáticamente, para no perder demasiado tiempo en conectarlos. En el catálogo de Amazon, hemos encontrado hoy una oferta flash que cumple con todos estos requisitos... ¡y a muy buen precio! Se trata de los auriculares de Petoske que, solo durante las próximas horas, cuentan con un 35% de descuento para que puedas conseguirlos por menos de 16 euros.

Estos dispositivos se emparejan automáticamente. Amazon

Cabe destacar que los auriculares que hemos destacado sobre estas líneas acumulan, a la hora de la redacción de esta noticia, más de un 50% de reservas, por lo que es posible que no tarde mucho en agotarse el stock disponible para esta oferta. No obstante, no hay por qué desesperarse en caso de quedarse sin unidades: el modelo negro está disponible por el mismo precio (aunque solo rebajados un 15%) y aún no acumula ni un 10% de reservas.

Tres características que te van a gustar (¡y mucho!)

Una autonomía potente . Con una sola carga de sesenta minutos, estos auriculares están preparados para trabajar ‘non-stop’ durante seis horas. Una prestación a la que se suma el estuche de carga para transportarlos y al que conectarse en caso de batería baja. Cabe destacar que ambos modelos incluyen algún sistema para alertar del nivel de carga, el primero una pantalla LCD y el segundo unas luces LED.

. Con una sola carga de sesenta minutos, estos auriculares están preparados para trabajar ‘non-stop’ durante seis horas. Una prestación a la que se suma el estuche de carga para transportarlos y al que conectarse en caso de batería baja. Cabe destacar que ambos modelos incluyen algún sistema para alertar del nivel de carga, el primero una pantalla LCD y el segundo unas luces LED. Con calidad de sonido. Además de una fidelidad superior, los cascos de Petoske destacan por su sistema de cancelación de ruido, que permite disfrutar de una experiencia inmersiva cada vez que los conectamos.

Además de una fidelidad superior, los cascos de Petoske destacan por su sistema de cancelación de ruido, que permite disfrutar de una experiencia inmersiva cada vez que los conectamos. Emparejamiento automático. Para facilitar la conectividad, cuentan con tecnología 'bluetooth' 5.0 que permite un emparejamiento automático con el dispositivo que escojamos y con solo sacar los auriculares de su estuche.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.