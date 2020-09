Tres 'tablets' de menos de 150 euros que puedes encontrar en PC Componentes... ¡y algunas tienen descuento!

Aunque en verano son imprescindibles para hacer más llevaderos los trayectos gracias a las numerosas propuestas de entretenimiento que nos brindan, es en septiembre cuando volvemos a ser conscientes de lo bien que nos vendría tener una tablet. Ya sea para facilitarnos las tareas laborales como para desconectar jugando a nuestra aplicación preferida al terminar el día. También usamos estos dispositivos para ver nuestras series favoritas, para mejorar nuestras habilidades, para llevar la contabilidad de nuestro hogar, para escuchar música y para comunicarnos con diferentes contactos.

Así, y dada la gran experiencia de uso que nos ofrecen estos dispositivos, son muchos los hogares que ya cuentan con, al menos, uno. Y los que no lo tienen, suelen intentar conseguir una a muy buen precio en campañas como Black Friday, Cyber Monday o Navidad. Sin embargo, no hace falta esperar a esas jornadas para adquirir una tablet buena y con descuento. De hecho, septiembre y la vuelta a la rutina pueden ser una buena oportunidad (o una gran excusa) para dar con el modelo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Para encontrarlo, debemos prestar atención al tamaño de la pantalla, ya que no es lo mismo que queramos usarla para leer o consultar internet que para trabajar; a la memoria de almacenamiento, según las aplicaciones y lo que queramos guardar en ella; y a la batería, dependiendo de si la vamos a usar durante todo el día o solo en alguna ocasión.

En PC Componentes cuentan con un amplio catálogo de tablets entre las que seguro está la que mejor se adapta a tu rutina. Bajo estas líneas hemos seleccionado tres propuestas que, además, no te harán mucho más difícil la cuesta de septiembre, pues tienen un precio inferior a 150 euros y algunas hasta tienen rebajas.

Tres ‘tablets’ de menos de 150 euros, ¿con cuál te quedas?

- Una Huawei negra, con un 23% de descuento. Aunque con una pantalla algo más pequeña que las apuestas siguientes, de 8 pulgadas, la de esta tablet también es HD, lo que brinda al usuario un amplio espacio en pantalla para un entretenimiento envolvente. También destaca por su procesador Octa Core, los 5100mAh de batería y por incluir el modo Eye Comfort, que ayuda a proteger los ojos de tus hijos de la luz azul.

Esta tablet tiene una pantalla de 8 pulgadas. PC Componentes

- Una Woxter negra, por menos de 100 euros. Compatible con una resolución 4K, este modelo de Woxter con pantalla panorámica HD IPS de 10.1 pulgadas es ideal para disfrutar del streaming allá donde vayamos, pues se adapta a la perfección al formato 16:9. Además, cuenta con un diseño ultraligero, ideal para transportar el dispositivo cómodamente; con entrada Micro-SD de hasta 32 GB; y procesador QuadCore, entre otras grandes prestaciones.

Esta tablet integra altavoces duales. PC Componentes

- Una Lenovo blanca, con un 15% de descuento. Con una pantalla HD y altavoces frontales duales para potenciar la calidad de sonido envolvente, esta tablet de Lenovo destaca por su gran pantalla de 10.1 pulgadas, por su tamaño (apenas 8,1 mm de grosor y 480 g de peso) y por incluir un paquete opcional para niños para que los niños puedan usarla sin preocupaciones.

Esta tablet cuenta con una pantalla de 10 pulgadas. PC Componentes

