Tipos de mascarillas higiénicas: ¿Qué significa el estándar de calidad UNE 0064 y 0065?

Las mascarillas higiénicas son el tipo de mascarilla que se recomienda utilizar a la población sana general a raíz de la pandemia causada por el coronavirus, que ha hecho que se implante en España el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos.

Así, hay que tener en cuenta una serie de pautas a la hora de comprar mascarillas, ya que no todas son iguales. Es por ello que el Ministerio de Consumo ha elaborado una guía de compra de mascarillas. Además, las normativas UNE recogen las especificaciones técnicas necesarias que han de tener estas mascarillas.

¿Qué significa UNE 0064 y 0065?

Las mascarillas higiénicas pueden ser de tres tipos. Por un lado, las que cumplen las especificaciones de la UNE, por otro lado, las que se someten a ensayos y no llegan a cumplir el estándar de calidad UNE o que cumplen otras normas diferentes y, por último, las que no tienen ninguna especificación porque no se han sometido a ningún ensayo.

La recomendación es que las mascarillas higiénicas muestren en su etiquetado los resultados obtenidos en los ensayos que se hayan realizado o que muestren, directamente, la especificación UNE.

La especificación UNE 0064 es la que corresponde a las mascarillas higiénicas no reutilizables de adultos y niños. Concretamente, el documento UNE 0064-1 es el que versa sobre las especificaciones para las mascarillas higiénicas no reutilizables de adultos y, por otro lado, el documento UNE 0064-2 es el que trata sobre las especificaciones de mascarillas higiénicas no reutilizables para uso en niños.

Además, la especificación UNE 0065 es la que detalla las características de las mascarillas higiénicas reutilizables tanto para niños como para adultos.

Estos tres documentos marcan los requisitos mínimos que han de cumplir los tres tipos de mascarillas higiénicas, sobre todo, en cuanto a los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso. Por lo tanto, si se muestra esta especificación en el etiquetado, es que cumple con la normativa.