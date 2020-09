No pierdas los mensajes de WhatsApp importantes: así puedes destacar la información que te interesa

Qué rabia da cuando no recuerdas bien algo que te dijeron por WhatsApp y no eres capaz de recuperarlo. Puede que hayas borrado la conversación o que el mensaje este muy atrás y no te acuerdes de ninguna palabra concreta para usar el buscador del servicio de mensajería instantánea.

Existe una manera para que no pierdas los mensajes de WhatsApp importantes y es ponerlos en la sección de mensajes destacados. Es cierto que no siempre, cuando recibes un mensaje, eres consciente de la importancia del mismo y, obviamente, no puedes predecir que en el futuro vayas a necesitar revisionarlo. Pero si sospechas que esto puede suceder, sólo tienes que hacer esto en tu teléfono móvil:

Mantén pulsado el mensaje en cuestión y pica en la estrella que está en el centro en la parte superior .

. Para ver la lista de mensajes de WhatsApp destacados, pulsa en los tres puntitos que hay en la parte superior derecha de la pantalla y entra en ‘Mensajes Destacados’ .

. Si quieres que un mensaje deje de estar marcado como destacado, haz lo mismo que al marcarlo: mantenlo pulsado y pulsa sobre la estrella.

¿Cómo buscar mensajes en una conversación de WhatsApp?

Además de este sistema para que no pierdas los mensajes importantes de WhatsApp, hay otra forma –como decíamos al principio– para buscar mensajes en la aplicación, siempre y cuando no hayas borrado la conversación. Sólo tienes que entrar en el chat en el que está ese mensaje, picar en los tres puntos de la parte superior derecha y entrar en ‘Buscar’.

Ahí debes introducir una palabra y te mostrarán todas las veces que esa palabra se escribió en ese chat. Es más laborioso y complicado que guardarlo en mensajes destacados, pero si en su momento no lo hiciste, te puede servir.

