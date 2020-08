El truco de WhatsApp para que Siri o el Asistente de Google te lean tus mensajes

Los asistentes de voz son cada vez más útiles y resolutivos. La tecnología ha mejorado mucho y ahora nuestro teléfono móvil puede relacionarse con Siri o el Asistente de Google de manera más sencilla, permitiendo a estos compañeros realizar muchas más tareas.

Por ejemplo, si quieres puedes pedirles que lean tus mensajes nuevos de WhatsApp. Esta función puede ser muy útil si vas conduciendo o si estás cocinando, por ejemplo, y tienes las manos manchadas.

Pero, no nos engañemos, dar órdenes a nuestros smartphones gusta cada vez más y hablar con Siri se ha convertido en deporte nacional, así que no hace falta tener razones o excusas para hacerlo. Simplemente la comodidad de no tener que buscar o escribir algo.

¿Lo mejor? No solo te leerá en voz alta lo que te ha llegado al móvil, además te preguntará si quieres responder al mensaje y te permitirá enviar una respuesta. Todo sin mover un solo dedo.

Así puedes pedirle a Siri o a Google Assistant que te lean tus mensajes

No tienes trampa ni cartón, solo di: “Oye Siri, lee mis mensajes de WhatsApp” o “Ey Google, lee mis mensajes de WhatsApp”. Tu asistente dirá en voz alta lo que pone en tus mensajes no leídos, es decir, en los mensajes nuevos.

Después de leerlo, el propio asistente te preguntará si quieres responder y podrás darle la respuesta que quieras enviar. Te preguntará de nuevo, por confirmar, si quieres enviar el mensaje y solo tienes que decir ‘Sí’. Fácil, ¿no?

Un último consejo: esta es una función muy útil, sí, pero cuidado dónde estás cuando le pides a Siri o al Asistente de Google que lea tus mensajes, ya que lo hacen en voz bastante alta y cualquiera que esté cerca se enterará de todo.

