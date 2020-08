Se acabó el tener 30 pestañas abiertas a la vez en Chrome, acumúlalas y ahorra un 95% de memoria con One Tab

Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuántas veces, buscando alguna información en Internet, hemos abierto un sinfín de páginas y luego –al minimizarse en la barra de pestañas– no sabíamos cuál era cada una porque no se veía el nombre.

Hay una solución para ello: se llama One Tab y sirve para acumular pestañas y ahorrar memoria. Es una extensión –sólo disponible para Chrome–, que podrás fijar en tu barra de tareas y cuyo uso es extremadamente sencillo.

Una vez que hayas instalado la extensión One Tab, cada vez que tengas muchas pestañas abiertas a la vez sólo has de picar en su icono y todas se acumularán en una sola pestaña llamada, obviamente, One Tab. Entrando en ella podrás ir a cualquiera de las páginas abiertas, eliminarlas o restaurar la disposición anterior.

Con One Tab acumulas todas las páginas en una sola pestaña 20BITS

Ahorra un 95% de memoria con One Tab

El beneficio más perceptible de esta extensión es el que tiene que ver con el orden a la hora de trabajar. Pero hay otro que no se ve y que es igual, o más, importante. Con One Tab ahorrarás hasta un 95% de memoria, lo que, por ende, supondrá una clara mejora en el funcionamiento de tu ordenador.

Una vez que las páginas estén acumuladas en una sola pestaña, las podrás ordenar a tu gusto o importarlas como si se tratase de una lista de direcciones URL. Gracias a esta peculiaridad, tendrás la opción de compartirlas con otras personas o exportarlas a un teléfono o tablet. Para ello, has de picar en ‘Compartir como página web’. Al hacerlo, se abrirá otra pestaña con un código QR, que escanearás con tu móvil o tablet.

One Tab te permite compartir como página web las páginas acumuladas. 20BITS

Ordena las pestañas con Chrome y con One Tab

En su día os explicamos cómo usar los grupos de pestañas de Google Chrome. Ese paso en pos de tener un orden en la pantalla de tu ordenador que, sí o sí, redundará positivamente en tu rendimiento, se completa ahora con One Tab.

Esta extensión tiene ya más de 2 millones de usuarios, su puntuación es de 4,5 estrellas sobre 5 y está disponible en 31 idiomas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.